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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شوبير : فوز مصر على سيراليون يجعلنا نتأهل لـ كأس العالم

شوبير
شوبير
يمنى عبد الظاهر

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 وكتب شوبير :"3 نقاط هامة جدا لمنتخب مصر في مشواره للتأهل لكاس العالم خلوا الفارق بينا وبين اقرب المنافسين5 نقاط طيب ايه المطلوب قبل مباراة سيراليون؟؟ اولا حضور جماهيرى كاسح لان معني الفوز ان حيكون تقريبا فاضل 6 نقاط من كل المباريات الباقيه ونتأهل باذن الله

ثانيا عدم الاستماع لوجهة النظر ان حسام حسن عنده رفاهية اراحة صلاح ومرموش وغيرهم من نجوم المنتخب لان ده مش موجود في عالم كرة القدم

ثالثا المساندة الايجابية للمنتخب وعدم بث الفرقه في صفوف المنتخب من البعض اللي بيحاولوا يقلبوها اهلي وزمالك طبعا باتكلم عن الاعلام والاستوديهات التحليلة واخيرا التركيز الشديد والالتفات لقضايا فرعيه والله الموفق

فوز منتخب مصر علي إثيوبيا 

وًحقق منتخب مصر الفوز على منافسه إثيوبيا، بنتيجة هدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وسجل الهدف الأول لمنتخب مصر، نجم فريق ليفربول محمد صلاح في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وأضاف أحمد سيد زيزو الهدف الثاني لمنتخب مصر في الدقيقة 40 من عمر المباراة بعد تمريرة مميزة من محمد صلاح.

وشهدت الدقائق الـ 30 الأولى حالة تخبط من منتخب مصر وغياب الخطورة على مرمى المنتخب الأثيوبي، قبل ان يتدارك الفراعنة الأمر.

وأجرى حسام حسن المدير الفني للمنتخب، تغييرات جديدة على مراكز اللاعبين في تشكيل المنتخب؛ ليستوعب تواجد تريزيجيه بجانب مرموش وصلاح وزيزو في خط الهجوم.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة إثيوبيا

خاض منتخب مصر، المباراة، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة -محمد عبد المنعم.

خط الوسط: محمود تريزيجيه - مروان عطية - حمدي فتحي - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - عمر مرموش.

الهجوم: أسامة فيصل.

ترتيب مجموعة مصر (المجموعة الأولى) بعد نتيجة مباراة المنتخب أمام إثيوبيا

1- مصر - 13 نقطة.

2- سيراليون- 8 نقاط.

3-  بوركينا فاسو - 8 نقاط.

4- غينيا بيساو - 6 نقاط.

5- إثيوبيا - 3 نقاط.

6- سيراليون - نقطة.

شوبير منتخب مصر إثيوبيا حسام حسن ومرموش محمد صلاح

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