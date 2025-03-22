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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

خاين وملوش أمان..سيدة تكتشف زواج شريك حياتها عليها بالصدفة وتطلب الطلاق للضرر

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة
أية مساعد

تقدمت سما، 32 عامًا، بدعوى طلاق للضرر أمام محكمة الأسرة، بعدما اكتشفت بالصدفة زواج زوجها من أخرى دون علمها أثناء إنهاء بعض الأوراق الرسمية، حيث فوجئت باسم زوجة ثانية في القيد العائلي.

الخيانة الزوجية

وأوضحت سما في دعواها أنها ارتبطت بزوجها منذ ست سنوات، وكانت دائمًا الداعم الأول له حتى استقر في عمله وتحسنت أوضاعهما المادية، ورزقا بطفلين، لكنها لم تتخيل أنه سيخدعها بهذه الطريقة ويتزوج عليها سرا من زميلته في العمل.

وأضافت أنها حاولت استيعاب الموقف وفهم أسباب تصرفه، لكنه برر الأمر بأنه حق شرعي له ولم يجد داعيًا لإبلاغها، ما جعلها تشعر بالإهانة والخيانة، خاصة أنها كانت تمنحه كل الدعم والثقة طوال حياتهما الزوجية.

وأكدت الزوجة أنها فقدت الإحساس بالأمان مع زوجها، ولم تعد قادرة على الاستمرار في علاقة قائمة على الغش والخداع، لذلك لجأت إلى المحكمة مطالبة بتطليقها للضرر، وما زالت الدعوى قيد النظر أمام القضاء.

خلع دعوى خلع قضية خلع نفقه محكمة الأسرة

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