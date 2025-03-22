بعد 3 أشهر زواج| أحمد في دعوى نشوز: طماعة وبتحب الفلوس

أقام “أحمد” دعوى نشوز أمام محكمة الأسرة بإمبابة ضد زوجته، متهمًا إياها بهجره وابتزازه بعد ثلاثة أشهر فقط من الزواج، بهدف إجباره على التنازل عن ممتلكاته لصالحها؛ مشيرا إلى أنه تعرض لضغوط وتهديدات مستمرة جعلت حياته جحيما.

دعوى نشوز

وأكد الزوج في دعواه أنه حاول إنهاء الخلافات معها وديًا، بل وعرض عليها الطلاق أكثر من مرة، إلا أنها رفضت وهددته بالحبس، مضيفا أنه تعرض للتعدي الجسدي من قبلها ومن قبل أشخاص استأجرتهم، ما تسبب له في إصابات جسدية استلزمت العلاج لمدة شهرين.

وأوضح أنه لم يكن يتوقع أن تتحول حياته الزوجية إلى صراع، بعدما اكتشف أن زوجته لا تهتم سوى بجمع المال والسيطرة على ممتلكاته، مشيرا إلى أنها حاولت إجباره على دفع مؤخر الصداق والتنازل عن قائمة المنقولات تحت التهديد والإيذاء الجسدي.

وطالب الزوج في دعواه بإثبات نشوز زوجته وإسقاط حقوقها الشرعية، كما أقام دعوى تعويض وحبس ضدها، مقدمًا مستندات رسمية تثبت تعرضه لأضرار مادية ونفسية جسيمة نتيجة تصرفاتها.