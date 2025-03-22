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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات بتشحن في 5 دقائق.. BYD توجه ضربة قاضية للشركات العالمية

سيارات BYD
سيارات BYD
عزة عاطف

كشفت شركة BYD الصينية عن تقنية جديدة في عالم السيارات الكهربائية، حيث أطلقت منصتها Super e-Platform التي تقدم أسرع شحن كهربائي في السوق. 

توفر هذه التقنية الجديدة شحنًا يصل إلى 1000 كيلوواط، ما يتيح تجديد مدى السيارة بسرعة تصل إلى كيلومترين في الثانية. 

يُعد هذا تطورًا هائلًا في عالم السيارات الكهربائية، الذي طالما كانت مدة الشحن أحد أكبر عيوبه.

تقنية الشحن الأسرع في السوق

تعمل منصة Super e-Platform بجهد 1000 فولت، وهو أعلى جهد في صناعة السيارات الكهربائية حتى الآن، متفوقة على سيارات Lucid التي تعمل بجهد يتراوح بين 800 و900 فولت.

باستخدام هذه التقنية، يمكن لمحطات الشحن الجديدة إضافة 400 كيلومتر (249 ميلاً) في 5 دقائق فقط، مما يُشبه سرعة تزويد السيارات بالوقود. 

تقلل هذه التقنية من وقت الانتظار بشكل كبير وتُلغي أحد أكبر العوائق أمام اعتماد السيارات الكهربائية بشكل أوسع.

العيب الوحيد في هذه التقنية هو أنها تتطلب محطات شحن خاصة ذات مواصفات قوية. 

تعتمد محطات Super e-Platform على 1000 أمبير من التيار، وهو ما يتطلب بنية تحتية قوية لضمان تشغيلها بكامل طاقتها. 

بسبب هذه المتطلبات، سيتم بناء 4000 محطة شحن من هذا النوع في أنحاء الصين في المستقبل القريب، رغم أنه لم يتم الإعلان عن موعد بدء بناء هذه المحطات أو موعد الانتهاء من الشبكة المخطط لها.

السيارات التي تدعم التقنية الجديدة

السيارات التي سيتم تجهيزها بهذه المنصة الجديدة تشمل BYD Han L و BYD Tang L، حيث تم تصميم هاتين السيارتين لتقديم أسرع شحن كهربائي في العالم. 

يبدأ سعر سيارة BYD Han L من 37,350 دولارًا أمريكيًا، بينما يبدأ سعر سيارة BYD Tang L من 38,700 دولارًا أمريكيًا. 

تم تجهيز السيارتين بمحركات عالية الأداء تدور بسرعة أكثر من 30,000 دورة في الدقيقة، مما يوفر قوة تصل إلى 777 حصانًا.

تتميز هذه السيارات بمحركات جديدة من كربيد السيليكون، وهو جيل جديد من رقائق الطاقة الذي يُمكن المحركات من تحقيق كفاءة عالية في استهلاك الطاقة. 

ومن خلال هذه التكنولوجيا، ستولد السيارات ذات المحرك الواحد والدفع الخلفي قوة 671 حصانًا، بينما ستصل النسخ ذات المحركين إلى 1084 حصانًا بفضل المحركين العالي الأداء. 

تجعل القوة الهائلة تجعل من سيارات BYD واحدة من أقوى السيارات الكهربائية في السوق.

بفضل هذه الابتكارات في الشحن السريع و الأداء المحسن، تواصل BYD تعزيز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في سوق السيارات الكهربائية العالمي، مستجيبة لمتطلبات المستهلكين الذين يطمحون إلى سيارات أسرع شحنًا وأكثر أداءً.

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