قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احتفالا بـ ساعة الأرض.. إطفاء أنوار بعض الجهات في الإسكندرية لمدة ساعة
إعادة فتح ميناء الغردقة البحري بعد تحسن الأحوال الجوية
الاتحاد الأوروبي يبحث خطة لاستخدام مخازن الغاز الأوكراني
البحر الأحمر تطفئ أنوار منشآتها الحكومية دعما لـ ساعة الأرض
آخر دور .. إخماد حريق فى عقار ببنها
القبض انهاردة.. ماذا تفعل إذا سحبت ماكينة الصراف الآلي ATM بطاقتك؟
وزير الإعلام اللبناني: حريصون على استتباب الأمن في الجنوب
دا اللي هيحصل .. نجم الزمالك يكشف مفاجأة عن توقيع زيزو للأهلي
سيراميكا كليوباترا يكتسح غزل المحلة 3-0 في كأس عاصمة مصر
مواعيد عمل المخابز في عيد الفطر 2025
مودرن سبورت يهزم سموحة بثنائية في كأس عاصمة مصر
بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس اليوم.. اعرف درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 23 مارس 2025: ركّز على مهامك

برج الميزان
برج الميزان
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الميزان (24 سبتمبر - 23 أكتوبر)، من أبرز صفاته أنه شخص عادل يحكم بالحق دائما، يقف بجانب المظلوم، يرفض الواسطة ويتفهم الأمور من جميع الزوايا.

ونستعرض توقعات برج الميزان وحظك اليوم الأحد 23 مارس 2025 وخلال الفترة المقبلة، على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي السطور التالية.

مشاهير برج الميزان 

محمد منير وعمرو دياب وشيرين عبد الوهاب وعمر كمال.

برج الميزان وحظك اليوم الأحد 23 مارس 2025

فرص التقدم والنمو الشخصي متاحة، ولكن من الضروري إدارة وقتك بفعالية حافظ على تواصل مفتوح مع أحبائك للحفاظ على الانسجام. ماليًا، إنه يوم مناسب للتخطيط والتنظيم. قد تستفيد صحتك من بعض تمارين الاسترخاء واليقظة الذهنية لتخفيف التوتر..

برج الميزان وحظك اليوم عاطفيا 

إذا كنتَ عازبا، فاليوم هو الوقت المناسب للتفكير فيما ترغب به حقًا في علاقتك. كما أن التواصل مع الأصدقاء المقربين يُتيح لك فهمًا أعمق لحياتك العاطفية.

برج الميزان اليوم مهنيا 

لديك فرصة جيدة لاجتياز الامتحانات، سيحصل رواد الأعمال في مجالات المنسوجات والإلكترونيات والمشروبات والسيارات والإكسسوارات الرياضية والأثاث على نتائج جيدة.  

برج الميزان اليوم صحيا 

حافظ على رطوبة جسمك، وأدخل تمارين رياضية معتدلة في روتينك اليومي لتعزيز مستويات طاقتك. سيساعدك الاستماع إلى احتياجات جسمك على الحفاظ على توازنك البدني والعقلي خصص وقتًا للاسترخاء واستعادة نشاطك، مما يُحسّن صحتك العامة

توقعات برج الميزان الفترة المقبلة 

ركّز على مهامك، ولا تتردد في مشاركة أفكارك المبتكرة مع فريقك سيلعب التعاون دورًا أساسيًا في تحقيق أهدافك المهنية. قد تتاح لك فرص للتواصل، فانتهزها لتوسيع دائرتك المهنية. تذكر الحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة لتجنب الإرهاق. 

برج الميزان توقعات الابراج حظك اليوم الميزان اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في الحكومة

خلال ساعات.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في الحكومة

زيزو

بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي.. شاهد أول رد فعل من زيزو على إنستجرام

احمد زيزو

صدي البلد يكشف حقيقة توقيع زيزو للاهلي

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 وموعد استطلاع هلال شوال

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 .. وموعد استطلاع هلال شوال

زيزو

رد فعل مفاجئ من عمرو الدردير بعد أنباء توقيع زيزو لـ الأهلي

موعد أول أيام عيد الفطر 2025

موعد أول أيام عيد الفطر 2025 .. الأحد فلكيا ودار الإفتاء تحدد العيد في هذا التوقيت

قبل عيد الفطر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

قبل عيد الفطر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

سعر الذهب

عيار 21 يفوق التوقعات.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم

ترشيحاتنا

أرشيفية

لبنان: اتصالات مع وزراء خارجية دول عربية وأجنبية لتهدئة التوتر في الجنوب

بنيامين نتنياهو

حماس: جرائم حكومة نتنياهو انتهاك غير مسبوق للقوانين الدولية

أرشيفية

وزير الدفاع اللبناني: ردع العدو الإسرائيلي مسؤولية الدول الراعية للهدنة

بالصور

أبرزهم محسن جابر .. مدين يقيم عزومة إفطار بحضور صناع الموسيقى .. صور

من حفل إفطار الملحن مدين
من حفل إفطار الملحن مدين
من حفل إفطار الملحن مدين

طعمية محشية وفول بالخلطة وبطاطس بالجبنة.. أطباق سحور يوم 22 من رمضان

سحور يوم 22 من رمضان
سحور يوم 22 من رمضان
سحور يوم 22 من رمضان

مصطفى حجاج يشعل الأجواء في القاهرة الجديدة بحفل كامل العدد

مصطفي حجاج
مصطفي حجاج
مصطفي حجاج

طريقة عمل بسكويت النشادر في الخلاط

بسكويت
بسكويت
بسكويت

فيديو

أحمد السقا

الحصان كان هيموتني .. أحمد السقا يكشف كواليس لأول مرة

المتهم

الرتش وقع من العربية.. القبض على سائق سيارة نقل بالقاهرة

اسما شريف منير

عوض ربنا.. أسما شريف منير تعلن ارتباطها رسميا

الوشق المصري

نادر ومـفـ.ترس .. معلومات عن الوشق المصري بعد مهاجمته جنود الاحتلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

المزيد