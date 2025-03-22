تفاصيل إصابة مدافع برشلونة مع منتخب إسبانيا

كشف نادي برشلونة تفاصيل إصابة مدافع الفريق الأول باو كوبارسي، الذي تعرض لها في منتخب إسبانيا.



وأصيب كوبارسي خلال مباراة إسبانيا أمام هولندا في ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، وغادر الملعب في الدقيقة 41 وحل ديان هويسين بدلًا منه.



وقال برشلونة في بيان: "أظهرت الفحوصات التي أُجريت صباح اليوم في مدينة خوان غامبر الرياضية أن لاعب الفريق الأول باو كوبارسي يعاني من التواء في كاحله الأيمن".



وأضاف: "سيخضع لعلاج تحفظي، وسيتم إعادة تقييم قدرته على تحمل النشاط البدني خلال 48 ساعة".

هولندا ضد إسبانيا



ويستعد منتخب إسبانيا لملاقاة هولندا غدا في إياب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.