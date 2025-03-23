أسرع سيارات فيراري في الامارات .. كم سعرها ؟

تقدم فيراري مجموعة كبيرة ومميزة من سياراتها داخل الأسواق العربية، ومنها السوق الإماراتي للسيارات، الذي يضم نخبة عالية الأداء من الإصدارات المتنوعة، ومنها النسخة SF90 Spider موديل 2025.

القدرات الفنية للسيارة فيراري SF90 Spider موديل 2025

تعتمد السيارة فيراري SF90 Spider موديل 2025 على محرك ثماني الاسطوانات 8 سلندر، سعة 4000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 986 حصانا و800 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء.

فيراري SF90 Spider

تسارع السيارة فيراري SF90 Spider موديل 2025

يمكن للسيارة فيراري SF90 Spider موديل 2025 أن تستغرق مدة زمنية قدرها 2.5 ثانية، وصولاً من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر، بينما تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 340 كيلومتر في الساعة.

تجهيزات السيارة فيراري SF90 Spider موديل 2025

تضم السيارة فيراري SF90 Spider موديل 2025 شاشة تعمل باللمس، مداخل USB، بلوتوث، زر بدء التشغيل والتفعيل عن بعد، بصمة خارجية، عجلة قيادة تدعم الكثير من أوامر التحكم، مكيف هواء أوتوماتيكي، نظام ترفيهي صوتي مميز، جنوط رياضية، مظهر خارجي أنيق من فئات السبور كارز الرياضية.

فيراري SF90 Spider

زودت السيارة فيراري SF90 Spider موديل 2025 بعدد من وسائل الأمان منها، وسائد هوائية متقدمة، نظام مانع الانغلاق، دعم السيارة على خوص المرتفعات، تحكم غي أوضاع القيادة، مانع الحركة، كاميرا للمتابعة ومحيطة، مساعد الفرامل BA.

ترتكز السيارة فيراري SF90 Spider موديل 2025 على قاعدة عجلات بطول 2.650 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4.710 مم، و1.972 مم للعرض الكلي، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.186 مم.

فيراري SF90 Spider

أسعار السيارة فيراري SF90 Spider موديل 2025 في الإمارات

تقدم السيارة SF90 Spider موديل 2025 في السوق الإماراتي بسعر يبلغ 2,200,000 درهم.