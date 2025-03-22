أخر تحديث لسعر الدولار في الينوك اليوم 22-3-2025

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 22-3-2025؛ بدون أي تغيير داخل السوق الرسمي وذلك لليوم الثالث على التوالي.

وكان البنك المركزي المصري قد عطل العمل في البنوك المصرية منذ الخميس الماضي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي؛50.51 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع داخل البنك المركزي المصري.

ووصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه 50.41 جنيها للشراء و 50.55 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان.

بلغ سعر ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الزراعي المصري، المصري الخليجي"

سجل سعر دولار مقابل الجنيه 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، قناة السويس،HSBC".

أعلي سعر

ووصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 50.63 جنيها للشراء و 50.73 جنيها للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و المصري لتنمية الصادرات.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنوك “ ابوظبي الأول، التنمية الصناعية، نكست، المصرف المتحد، القاهرة”

سعر أغلب البنوك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني،العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، الاسكندرية، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك “ الأهلي الكويتي، سايب”

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في " قطر الوطني الأهلي QNB،بيت التمويل الكويتي".

المركز المالي للبنوك

انخفض حجم المركز المالي للبنوك في مصر إلي 20.8 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 21.2 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له، مقابل 166.204 مليار جنيه في أغسطس السابق.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن جملة الأصول النقدية للبنوك بلغت 182.122 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 180.201 مليار جنيه في سبتمبر السابق.

وبلغت الأوراق المالية واستثمارات في أذون الخزانة ضمن الأصول النقدية نحو 6.66 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 5.924 تريليون جنيه في سبتمبر السابق، مقارنة بـ5.63 تريليون جنيه في أغسطس السابق

ووصل حجم أرصدة البنوك في مصر بنهاية ديسمبر الماضي نحو 3.76 تريليون جنيه مقابل 2.513 تريليون دولار في سبتمبر السابق،ومقارنة بـ3.61 تريليون جنيه في أغسطس الماضي

وبلغ حجم أرصدة البنوك في الخارج نحو 992.715 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بحوالي 1.254 تريليون جنيه في سبتمبر السابق، ومقارنة بنحو 1.234 تريليون جنيه في أغسطس 2024.

ووصلت جملة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 8.4 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 7.8 تريليون جنيه في سبتمبر السابق، ومقارنة بـ 7.5 تريليون جنيه في أغسطس 2024.

وبلغت جملة الأصول الأخري نحو 832.8 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 2.52 تريليون جنيه في سبتمبر السابق،ومقارنة بنحو 2.4 تريليون جنيه في أغسطس 2024.