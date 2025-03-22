أجواء شديدة البردوة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة طقس غدا الأحد الموافق 23 مارس 2025، متوقعة إن تكون حالة الطقس نهارا معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد وفي ساعات الليل والصباح الباكر طقس بارد على أغلب الأنحاء.

طقس بارد على اغلب الأنحاء

وأوضحت هيئة الأرصاد في بيان اليوم السبت أنه توجد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقربية من المسطحات المائية، أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من 1 متر إلى 1.5 متر واتجاة الرياح السطحية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية شرقية.

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة غدا العظمى بالقاهرة 22 والصغرى 14 والاسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 وأسوان العظمى 27 والصغرى 12.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بدء الموجة الحارة اعتبارا من يوم الأربعاء 26 مارس، لتشهد البلاد أجواء حارة نهارا على معظم الأنحاء وتسجل القاهرة 30 درجة مئوية خلال ساعات النهار، أما الطقس ليلا مائل للبرودة على جميع المحافظات .

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، مُعلنة عن عودة الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على كافة الأنحاء بسبب التأثر بمرتفع جوى يضرب البلاد .

انخفاض درجات الحرارة



وذكرت الأرصاد الجوية في بيانها الرسمى استمرار انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من اليوم حتى يوم الثلاثاء المقبل، وتتوافر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.