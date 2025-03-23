آخر تحديث لأعلى سعر دولار اليوم 23-3-2025

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.63 جنيها للشراء و 50.73 جنيها للبيع في بنكي مصرف أبوظبي الإسلامي و المصري لتنمية الصادرات؛ وذلك منذ آخر تداول لسعر الصرف الأجنبي في البنوك المصرية منذ الخميس الماضي وحتى مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 23-3-2025.

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه مع بداية تعاملات اليوم الأحد؛ لليوم الرابع على التوالي.

وتأثر ثبات سعر الدولار أمام الجنيه بتعطل العمل في البنوك المصرية منذ الخميس الماضي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

أقل سعر

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.41 جنيها للشراء و 50.55 جنيها للبيع في بنك التعمير والاسكان

ثاني أقل سعر

بلغ سعر ثاني أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.42 جنيها للشراء و 50.52 جنيها للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الزراعي المصري، المصري الخليجي"

سجل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 50.5 جنيها للشراء و 50.6 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، قناة السويس،HSBC".

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي؛50.51 جنيها للشراء و 50.61 جنيها للبيع داخل البنك المركزي المصري.

أعلي سعر

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.6 جنيها للشراء و 50.7 جنيها للبيع في بنوك “ ابوظبي الأول، التنمية الصناعية، نكست، المصرف المتحد، القاهرة”

سعر أغلب البنوك

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيها للشراء و 50.62 جنيها للبيع في بنوك " الكويت الوطني،العقاري المصري العربي، التجاري الدولي CIB، مصر، الأهلي المصري، الاسكندرية، ميد بنك، المصرف العربي الدولي، البركة، العربي الافريقي الدولي، فيصل الاسلامي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.53 جنيها للشراء و 50.63 جنيها للبيع في بنوك “ الأهلي الكويتي، سايب”

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.54 جنيها للشراء و 50.64 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 50.55 جنيها للشراء و 50.65 جنيها للبيع في " قطر الوطني الأهلي QNB،بيت التمويل الكويتي".

المركز المالي للبنوك

انخفض حجم المركز المالي للبنوك في مصر إلي 20.8 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي مقابل 21.2 تريليون جنيه في سبتمبر السابق له، مقابل 166.204 مليار جنيه في أغسطس السابق.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن جملة الأصول النقدية للبنوك بلغت 182.122 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 180.201 مليار جنيه في سبتمبر السابق.

وبلغت الأوراق المالية واستثمارات في أذون الخزانة ضمن الأصول النقدية نحو 6.66 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 5.924 تريليون جنيه في سبتمبر السابق، مقارنة بـ5.63 تريليون جنيه في أغسطس السابق

ووصل حجم أرصدة البنوك في مصر بنهاية ديسمبر الماضي نحو 3.76 تريليون جنيه مقابل 2.513 تريليون دولار في سبتمبر السابق،ومقارنة بـ3.61 تريليون جنيه في أغسطس الماضي

وبلغ حجم أرصدة البنوك في الخارج نحو 992.715 مليار جنيه في ديسمبر السابق ومقارنة بحوالي 1.254 تريليون جنيه في سبتمبر السابق، ومقارنة بنحو 1.234 تريليون جنيه في أغسطس 2024.

ووصلت جملة الإقراض والخصم للعملاء بنحو 8.4 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 7.8 تريليون جنيه في سبتمبر السابق، ومقارنة بـ 7.5 تريليون جنيه في أغسطس 2024.

وبلغت جملة الأصول الأخري نحو 832.8 مليار جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 2.52 تريليون جنيه في سبتمبر السابق،ومقارنة بنحو 2.4 تريليون جنيه في أغسطس 2024.

البنك المركزي ينقل تجربة الأمن السيبراني لإفريقيا

وكان البنك المركزي المصري قد استقبل فريقًا فنيًا متخصصًا في مجال الأمن السيبراني من البنك المركزي التنزاني للتعرف على التجربة المصرية الفريدة في مجال الأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي وخاصة مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي (EG-FinCIRT)، والذي يمثل نموذجًا رائدًا ومتميزًا في مجال الأمن السيبراني على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط.

وخلال الزيارة التي استمرت لمدة 3 أيام، اطلع الفريق الفني القائم على تشغيل مركز الاستجابة التنزاني (TZ-FinCERT) على الأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز الاستجابة المصري (EG-FinCIRT)، وآليات التعامل مع الحوادث السيبرانية، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية لبناء وتعزيز القدرات الفنية في الجانب التنزاني وتعزيز التنسيق وتوطيد التعاون بين الجانبين في مجال الأمن السيبراني.

صرح الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ لقطاع الأمن السيبراني أن "زيارات الوفود الفنية المتخصصة في الأمن السيبراني من البنوك المركزية الأجنبية خاصة الإفريقية، يعكس المكانة الرائدة التي وصل لها البنك المركزي المصري في هذا المجال، والتي يجسدها إنشاء وتشغيل أول مركز قطاعي للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، بما يواكب تطور التهديدات التي تواجه البنى التحتية الرقمية على المستوى العالمي".

وأكد الدكتور إبراهيم مصطفى، وكيل المحافظ المساعد- رئيس مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي أن: " تبادل الخبرات وتدعيم التعاون بين فرق الاستجابة بالبنوك المركزية في مختلف الدول، أصبح ضرورة ملحة في ضوء التطور الكبير للهجمات السيبرانية وخاصة مع التوسع في استخدامات التكنولوجيا المالية الرقمية، ونحن في مركز الاستجابة (EG-FinCIRT) نحرص على تعزيز التنسيق وتوطيد التعاون مع الفرق الفنية لمراكز الاستجابة على مستوي العالم وخاصة الافريقية والعربية والإسلامية".

تمثل زيارة الوفد التنزاني، حلقة في سلسلة الزيارات المتلاحقة من الدول الإفريقية لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع البنك المركزي المصري في مجال الأمن السيبراني.

وخلال الزيارة تم عرض الجهود المصرية لتعزيز الأمن السيبراني بالبنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ومنها إطلاق وتعميم الإصدار الأول من الإطار التنظيمي الشامل للأمن السيبراني بالقطاع المالي

فضلًا عن تقييم مستويات جاهزية الأمن السيبراني لدي البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالقطاع المصرفي والمالي، وأيضًا فحص ومراجعة واعتماد جميع الحلول التقنية وتطبيقات التكنولوجيا المالية قبل إصدار التراخيص اللازمة لإطلاقها للعمل بالأسواق المصرية.