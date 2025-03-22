فيفا يفاجئ منتخب مصر بعد الفوز على إثيوبيا.. ماذا حدث؟

في حدث مثير، فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن، بعد الفوز الأخير الذي حققه على نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد.

جاءت هذه المباراة كجزء من الجولة الخامسة من تصفيات البطولة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أهداف مباراة مصر وإثيوبيا

نجح منتخب مصر في الفوز على نظيره الإثيوبي بهدفين دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "العربي الزوالي"، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم 2026 التي ستُقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وسجل هدف منتخب مصر الأول محمد صلاح في الدقيقة (31)، قبل أن يعزز أحمد سيد "زيزو" النتيجة في الدقيقة (40).

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى (13 نقطة) في صدارة المجموعة الأولى، حيث حقق المنتخب المصري انتصاره الرابع مقابل تعادل وحيد، بينما تلقى المنتخب الإثيوبي الخسارة الثانية مع ثلاثة تعادلات.

مفاجأة فيفا لمنتخب مصر

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم، منتخب مصر، 3.72 نقطة؛ بعد فوزه على إثيوبيا؛ نظرًا للفارق الرهيب بين تصنيف منتخبي مصر وإثيوبيا، ليصل رصيد منتخب مصر إلى 1513.9 نقطة، ليحقق الفراعنة حتى الآن زيادة 0.42 نقطة عن شهر فبراير.

وكان المنتخب المصري عانى من خسارة 3.3 نقطة ليتراجع رصيده إلى 1510.18 نقطة، بعد خسارة منتخب المحليين من جنوب إفريقيا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية للمحليين، والتي أقيمت هذا الشهر.

ويمكن للفراعنة زيادة رصيدهم من النقاط؛ في حالة الفوز فقط أمام سيراليون في لقاء الجولة السادسة من التصفيات، والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي.



موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

من المقرر أن يلتقي المنتخب المصري مع نظيره منتخب سيراليون مساء الثلاثاء المقبل.

وتُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "استاد القاهرة"، ضمن الجولة السادسة من التصفيات.

ويتبقى أمام المنتخب المصري عدة مباريات بعد لقاء سيراليون، وهي: إثيوبيا، بوركينا فاسو، جيبوتي، غينيا بيساو.

ولكي يضمن المنتخب المصري التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الرابعة في تاريخه؛ يحتاج إلى تحقيق الفوز في 4 مباريات من أصل 5 متبقية.

وإذا استطاع الفريق حصد 12 نقطة إضافية؛ فإنه بذلك سيحسم صدارة المجموعة، حيث أن أقصى رصيد يمكن أن يصل إليه منتخب غينيا بيساو، إذا تمكن من الفوز في مبارياتهم الخمس المتبقية، هو 24 نقطة.