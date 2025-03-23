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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ديانا هشام تعلن خطوبتها وتشارك لحظات الاحتفال مع جمهورها

ديانا هشام
ديانا هشام
شروق سلامة

أعلنت الفنانة الشابة ديانا هشام عن خطوبتها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشرت صورًا من الحفل وعلّقت عليها بعبارة: “اللهم بارك”، وسط تفاعل كبير من جمهورها وأصدقائها في الوسط الفني.

تفاصيل الحفل وأجواء الخطوبة

ظهرت ديانا هشام في الصور برفقة خطيبها وعدد من الأهل والأصدقاء، كما شاركت مقاطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة، كشفت فيها عن ديكورات منزلها وأجواء الاحتفال التي تميزت بالرقي والبساطة.

تفاعل الجمهور والمشاهير

حظيت صور الخطوبة بتفاعل واسع من متابعيها وزملائها في الوسط الفني، حيث انهالت عليها التهاني والتبريكات من محبيها الذين تمنوا لها السعادة في هذه المرحلة الجديدة من حياتها كما شاركت ديانا هشام في فيلم سيكو سيكو، وطرحت الشركة المنتجة لـ فيلم سيكو سيكو بطولة الفنانين الصاعدين عصام عمر وطه دسوقى، البوستر التشويقى للفيلم تمهيداً لإطلاقه فى دور العرض خلال الفترة المقبلة، حيث تم الانتهاء من تصوير آخر مشاهد الفيلم أواخر العام الماضى.

فيلم سيكو سيكو بطولة عصام عمر، طه دسوقى، على صبحى، باسم سمرة، خالد الصاوى، تارا عماد، ديانا هشام، أحمد عبد الحميد، محمود صادق حدوتة وعدد آخر من الفنانين، والفيلم تأليف محمد الدباح وإخراج عمر المهندس وإنتاج شركة film square، وتدور أحداثه فى إطار كوميدي لا يخلو من التشويق.

ديانا هشام ديانا هشام خطبة ديانا هشام

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