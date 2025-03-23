بعد لقاء إثيوبيا.. فيفا يعيد ترتيب أوراق منتخب مصر ومواجهة سيراليون قد تقلب الموازين

فاجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منتخب مصر ومدربه حسام حسن بقرار غير متوقع يتعلق بتصنيف المنتخب الشهري، وذلك عقب فوزه على إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان المنتخب المصري قد فقد 3.3 نقطة من تصنيفه، حيث تراجع رصيده إلى 1510.18 نقطة، نتيجة لخسارة منتخب المحليين أمام جنوب أفريقيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين.

وبعد الفوز على إثيوبيا، منح فيفا منتخب مصر 3.72 نقطة نظرًا للفارق الكبير في التصنيف بين المنتخبين، ليصل رصيده إلى 1513.9 نقطة، مما يعني تحقيق زيادة قدرها 0.42 نقطة مقارنة بشهر فبراير.

وسيكون أمام الفراعنة فرصة لتعزيز رصيدهم من النقاط إذا تمكنوا من تحقيق الفوز أمام سيراليون في الجولة السادسة من التصفيات، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن يتم تحديد التصنيف النهائي لمنتخب مصر بعد المباراة القادمة، حيث سيقوم فيفا بإعادة ترتيب المنتخبات عالميًا وفقًا لنتائج المباريات الدولية خلال فترة التوقف في شهر مارس.