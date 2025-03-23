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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تشوّه صورة المرأة .. برلمانية تشيد بتوجيهات الرئيس السيسي لمراجعة الأعمال الدرامية

النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب
معتز الخصوصي

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسي  بشأن مراجعة الأعمال الدرامية، خلال كلمته في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، حيث طالب بضرورة مراجعة ما يُعرض في الإعلام والفن، مؤكّدًا أن الأمر كان صناعة قديمًا لكنه تحوّل إلى تجارة.

وأكدت متى، في بيان صحفي، أن الرئيس السيسي، مثل أي مواطن مصري، لاحظ أن ما يُعرض في الدراما غير لائق بأبناء مصر، مشيرةً إلى أن هذه الصورة لا تعكس الحقيقة عن المجتمع المصري، فهذه ليست سيدات مصر، وليسوا أبناءها كما تصوّرهم بعض الأعمال الدرامية.

وأوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن مصر تمتلك العديد من العلماء الناجحين داخل البلاد وخارجها، متسائلةً: لماذا لا يتم إنتاج مسلسلات تحاكي نجاحات هؤلاء، مثل مسلسل "الأيام" الذي تناول حياة الأديب الراحل طه حسين؟ ولماذا لا نبرز نماذج بدأت من الصفر حتى وصلت إلى النجاح؟ ولماذا لا نقدم أعمالًا عن الراحل الدكتور أحمد زويل أو الدكتور مجدي يعقوب؟ مشددةً على ضرورة تقديم مثل هذه النماذج المشرفة ليقتدي بها الشباب في حياتهم العملية.

وطالبت النائبة وزير الثقافة ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بضرورة متابعة المحتوى الإعلامي والتلفزيوني، ووضع رقابة صارمة على ما يُعرض في مختلف القنوات، مؤكدةً أن بعض الأعمال الدرامية تشوه صورة مصر والمرأة المصرية، وتسيء إلى سمعة المجتمع.

الرئيس السيسي الأعمال الدرامية لقاء المرأة المصرية والأم المثالية الإعلام الفن

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