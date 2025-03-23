رسامة راهبان لدير "الفاخوري" بإسنا .. صور

صلى نيافة الأنبا يواقيم الأسقف العام لإسنا وأرمنت، والنائب البابوي لدير الأنبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بإسنا، أمس، صلوات طقس رهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بالدير ذاته، ممن أنهوا فترة الاختبار الرهباني المقررة بالدير، والراهبان الجديدان هما:

الراهب زخارياس الفاخوري.

الراهب يسطس الفاخوري.

شاركه الصلوات صاحبا النيافة الأنبا يوساب الأسقف العام لإيبارشية الأقصر، والأنبا إقلاديوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، وشارك كذلك الآباء مجمع رهبان الدير، وبعض الآباء الرهبان من ديري الشهيد مارجرجس بالرزيقات، والأنبا باخوميوس (الشايب) بالأقصر، إلى جانب عدد الآباء الكهنة.