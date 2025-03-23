خبير مناخ: تقلبات جوية حادة في البلاد بسبب ظاهرة اللانينا

أكد الدكتور تحسين شعلة، خبير البيئة والمناخ، أن البلاد تشهد خلال هذه الفترة تقلبات مناخية حادة نتيجة التغيرات في درجات حرارة البحار والمحيطات.

ما هي ظاهرة اللانينا

وأشار إلى أن ظاهرة "اللانينا"، التي تتسبب في انخفاض درجات الحرارة في المحيطين الهادئ والأطلسي، كان لها تأثير سلبي واضح على المناخ العالمي.

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وتابع تحسين شعلة خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير، في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن نهاية فصل الشتاء رسميًا كانت في 21 مارس، لكن لا تزال هناك موجات برد قصيرة، مثل "نوة العودة" أو "برد العجوزة"، التي تستمر لعدة أيام، مما يؤدي إلى استمرار الأجواء الباردة خاصة ليلاً.

الموجة الباردة تؤثر على الإنتاج الزراعي

وحذر شعلة من أن التغيرات الحادة في درجات الحرارة قد تؤثر ليس فقط على الإنسان، بل أيضًا على الإنتاج الزراعي وانتقال حبوب اللقاح، مما قد يؤدي إلى نقص بعض المواد الغذائية، إلى جانب تأثيرها على التوازن البيئي، حيث تم رصد هجرة غير طبيعية للحيوانات البرية مثل الوشق المصري بسبب اضطراب مصادر الغذاء.

وشدد الخبير المناخي على ضرورة توخي الحذر عند التعرض لأشعة الشمس، بسبب ارتفاع معدلات الأشعة فوق البنفسجية بشكل كبير خلال شهر مارس، مما قد يشكل خطرًا على صحة الجلد، مؤكدًا أهمية ارتداء ملابس مناسبة خلال هذه الفترة.



