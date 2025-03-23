الحرارة تصل إلى 33.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس تلك الأيام

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

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انخفاضات مستمرة في درجات الحرارة

وقالت منار غانم خلال اتصال هاتفي مع برنامج صباح الخير يا مصر، على قناة الأولى: إننا نشهد خلال هذه الأيام انخفاضات في قيم درجات الحرارة وأجواء شتوية بشكل كبير، منذ أول أمس.



طقس اليوم الأحد في مصر

وأضافت: اليوم الأحد مستمر معنا انخفاضات قيم درجات الحرارة واستمرار تأثرنا بمنخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا، مشيرة: درجات الحرارة شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الأيام الماضية، حيث سجلت العظمى في القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية، مع أجواء باردة ليلًا.



ولفتت إلى أن اليوم سيكون هناك استقرار واضح في حالة الطقس، ولكن مع غياب أشعة الشمس في الليل نشهد برودة شديدة وانخفاضات ملحوظة في قيم درجات الحرارة.



ارتفاع درجات الحرارة غدا

واسترسلت: اليوم هو اليوم الأخير لانخفاض درجات الحرارة، حيث ستتأثر البلاد غدا بمرتفع جوي، وستصل درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبري إلى 26 درجة.



الخميس والجمعة ذروة ارتفاع الحرارة

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع قد تصل العظمى في القاهرة الكبرى مع نهاية الأسبوع لأكثر من 33 درجة مئوية، متابعة: الذروة ستكون يومي الخميس والجمعة، ولكن مع بداية الأسبوع القادم سيكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة.



