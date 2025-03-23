قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعرف على مواعيد مباريات اليوم بكأس عاصمة مصر
بمناسبة عيد الفطر.. مكافأة 1500 جنيه لجميع العاملين بجامعة القاهرة
كامل الوزير يتفقد استعدادات تشغيل الأتوبيس الترددي BRT وتطوير الطريق الدائري
الحرارة تصل إلى 33.. تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس تلك الأيام
وزير الري: نحتاج 114 مليار متر مكعب سنويًا.. وهذه خطتنا لسد العجز
اعتماد قرارات إنشاء فروع لجامعة الإسكندرية باليونان والسعودية والعراق
هل ليلة القدر كانت ليلة أمس 23 ؟.. ترقبوا علاماتها
حدائق القناطر الخيرية تتزين لاستقبال الزائرين في احتفالات العيد .. صور
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم
عيد الفطر 2025.. تعرف على موعد العطلة وعدد أيامها في القطاعين العام والخاص
خبير مناخي: تقلبات جوية حادة في البلاد بسبب ظاهرة "اللانينا"
100 مليون جنيه.. الغندور يكشف حقيقة توقيع زيزو للأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الجيش السوداني يحقق تقدمًا استراتيجيًا والدعم السريع يواجه ضغوطًا متزايدة.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن السوداني، أحمد إمبابي، إن الجيش السوداني يواصل تقدمه الميداني ضد قوات الدعم السريع، محققًا نجاحات كبيرة في السيطرة على مواقع استراتيجية داخل الخرطوم.

وأوضح أن الجيش استعاد عدة مرافق حيوية، من بينها القصر الجمهوري، ومقر المخابرات السودانية، والبنك المركزي، ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في موازين القوى على الأرض.

وأضاف إمبابي، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هذه الانتصارات تأتي في سياق تقدم أوسع بدأ منذ استعادة مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وهي منطقة اقتصادية مهمة.

وذكر أن الجيش تمكن أيضًا من استعادة مقر القيادة العامة، ويقترب حاليًا من استعادة مطار الخرطوم، ما يعني أن السيطرة الكاملة على العاصمة السودانية باتت مسألة وقت.

الجيش السوداني الدعم السريع قوات الدعم السريع المخابرات السودانية مدينة ود مدني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك

بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك

ليلة القدر 2025

ماذا ظهر من علامات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح

ونش طائش يصدم سيارات

السيارات طارت.. ونش طائش يتسبب في كارثة بحدائق الأهرام والقبض على السائق |تفاصيل

القبض انهاردة.. ماذا تفعل إذا سحبت ماكينة الصراف الآلي ATM بطاقتك؟

القبض انهاردة.. ماذا تفعل إذا سحبت ماكينة الصراف الآلي ATM بطاقتك؟

صرف مرتبات شهر مارس

زيادة جديدة .. صرف مرتبات شهر مارس خلال ساعات

بايرن ميونيخ

إخفاء تسجيلات الحادث| وفاة نجم بايرن ميونخ تثير الجدل.. ماذا حدث؟

طقس اليوم

طقس اليوم | الأرصاد تكشف درجات الحرارة

زيزو

زيزو في الأهلي.. حقيقة توقيع نجم الزمالك للأحمر والعقد المنتشر على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

المعدة

بدون أدوية.. حيل مذهلة لعلاج التهاب المعدة الناتج عن التوتر

القمل

يطرد القمل ويعالج فطريات الأظافر.. زيت خارق لمشاكل الجلد والشعر

البلغم

موجودة بكل مطبخ .. مشروبات طبيعية تخلصك من البلغم

بالصور

لمرضى السكر والقلب.. ماذا يحدث عند تناول كوب من الحلبة ؟

ماذا يحدث عند تناول كوب من الحلبة ؟
ماذا يحدث عند تناول كوب من الحلبة ؟
ماذا يحدث عند تناول كوب من الحلبة ؟

ببدلة بيضاء.. ديانا هشام تعلن خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني

خطوبة ديانا هشام
خطوبة ديانا هشام
خطوبة ديانا هشام

قبل العيد.. 4 طرق لعمل الرنجة بكل احترافية

٤ طرق لعمل الرنجة فى العيد بكل احترافية
٤ طرق لعمل الرنجة فى العيد بكل احترافية
٤ طرق لعمل الرنجة فى العيد بكل احترافية

طريقة عمل السردين المخلل في أسبوع

السردين المخلل
السردين المخلل
السردين المخلل

فيديو

فريدة سيف النصر

محدش يقدر يملى مكان محمد رمضان.. فريدة سيف النصر تدافع عن هؤلاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

المزيد