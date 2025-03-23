الجيش السوداني يحقق تقدمًا استراتيجيًا والدعم السريع يواجه ضغوطًا متزايدة.. تفاصيل

قال الكاتب الصحفي المتخصص في الشأن السوداني، أحمد إمبابي، إن الجيش السوداني يواصل تقدمه الميداني ضد قوات الدعم السريع، محققًا نجاحات كبيرة في السيطرة على مواقع استراتيجية داخل الخرطوم.

وأوضح أن الجيش استعاد عدة مرافق حيوية، من بينها القصر الجمهوري، ومقر المخابرات السودانية، والبنك المركزي، ما يعكس تغيرًا ملحوظًا في موازين القوى على الأرض.

وأضاف إمبابي، خلال مداخلة هاتفية مع رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هذه الانتصارات تأتي في سياق تقدم أوسع بدأ منذ استعادة مدينة ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة، وهي منطقة اقتصادية مهمة.

وذكر أن الجيش تمكن أيضًا من استعادة مقر القيادة العامة، ويقترب حاليًا من استعادة مطار الخرطوم، ما يعني أن السيطرة الكاملة على العاصمة السودانية باتت مسألة وقت.