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استشهاد 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

استشهاد 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة وخان يونس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صبري

أعلنت وكالة الأنباء الفلسطينية، استشهاد 20 فلسطينيا في غارات إسرائيلية متواصلة على رفح الفلسطينية وخان يونس وغزة، حسب ما أفادت قناة إكسترا نيوز في نبأ عاجل منذ قليل.
 

وكانت مصادر إسرائيلية أعلنت في وقت سابق، أنّ المجلس الوزاري المُصغر «الكابنيت» صوت خلال اجتماع عُقد مساء أم لصالح إنشاء هيئة لإدارة الهجرة من غزة.

ووفق صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، صوّت وزراء الكابينت لصالح إنشاء هيئة اشأنها تعزيز خطط إسرائيلية للضغط على القطاع، ما يعد استمرارًا لـ سياسات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية، والتي تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي.ويرتكب الاحتلال إبادة جماعية في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

رفح وكالة الأنباء الفلسطينية خان يونس

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