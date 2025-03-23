الأسطى حمودة: الجيل الحالي لا يرغب في تعلم صناعة الكليم أو الحرف اليدوية

أكد الأسطى حمودة صانع الكليم الفيومي، أن الكليم اليدوي من المهن السهلة، ولكنه تحتاح الصبر حتى ييتم تعلمها، مشيرا إلى أن الفيوم مشهورة بصناعة الكليم خاصة منطقة سنهور، ومنطقة دسيا المشهورة بالسجاد العفدة الذي يتم تصنيعه من الكليم.

وقال الأسطى حمودة، خلال لقاء له لبرنامج "باب رزق"، عبر فضائية "دي أم سي"، انه في كل محافظات الجمهورية وجد بها أماكن مخصصة لصناعة الكليم، مؤكدا أنه تعلمت صناعة الكليم منذ أن كنت في السادسة من عمره.

الحرف اليدوية

وتابع صانع الكليم الفيومي، أنه للأسف لا يوحد جيل في الوقت الحالي يرغب في تعلم صناعة الكليم أو الحرف اليدوية.