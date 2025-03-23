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صراخ ورعب الراقصة بدرة خلال برنامج رامز إيلون مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صراخ ورعب الراقصة بدرة خلال برنامج رامز إيلون مصر

الراقصة بدرة
الراقصة بدرة
أسامة علي

وقعت الراقصة بدرة ، ضحية جديدة في برنامج المقالب الشهير “رامز آيلون مصر”.

وبدأ رامز جلال فى تنفيذ المقلب فى الراقصة بدرة حيث ربطها فى سرير دوار يصعد ويهبط.

ودخلت الراقصة بدرة فى حالة صراخ وتحدثت “عربى مكسر” قائلة:" كفاية".

وسخر الفنان رامز جلال من الراقصة بدرة قائلا:" مزة حبايبها كتير اول ما تهز وسطها يقع الصغير والكبير، فتحت باب رزق لبنات أمريكا الجنوبية، جمالها غبى".

رامز ايلون مصر

يعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال وتضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة .

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب وتبين أن الروبوت ثمنه يصل 4 آلاف دولار.

بدرة الراقصة بدرة اخبار التوك شو

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