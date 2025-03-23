بحبك| الراقصة بدرة تستعطف رامز جلال وتؤكد: باخد فلوس أكثر من جوهرة

وقعت الراقصة بدرة ، ضحية برنامج المقالب الشهير "رامز آيلون مصر" اليوم.

حاولت الراقصة بدرة استعطاف رامز جلال خلال تنفيذ المقلب قائلة:" بحبك أوى" ليرد رامز قائلا :" بلاش تستعطفينى".

وسأل رامز جلال الراقصة بدرة قائلا:" مين بياخد فلوس اكتر انتى ولا جوهرة؟" لترد بدرة قائلة:" أنا طبعا".

رامز ايلون مصر

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال وتضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة .

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب وتبين أن الروبوت ثمنه يصل 4 آلاف دولار.