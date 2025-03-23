محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال ربط طريق دسوق بالمزدوج الجديد

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، أعمال تنفيذ قطاع ربط طريق كفر الشيخ - دسوق المزدوج، بطريق كفر الشيخ - دسوق الفردي.

ووجه المحافظ، بسرعة تنفيذ الأعمال تلبية لاحتياجات المواطنين، ولمواجهة التكدس المروري بمنطقة مصرف سالم، تقاطع طريق دسوق المزدوج الجديد بالطريق القديم، والربط بين تلك الطرق مع طريق كفر الشيخ - قلين، وطريق كفر الشيخ، سيدى سالم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه تم الإنتهاء إلى عمل حائط ساند رأسي من الدبش للبر الأيمن لمصرف سالم، وذلك لتعديل وضع المصرف الحالي، بحيث يتم إستغلال عرض نزع الملكية بالكامل، مع عمل اتجاهين للحركة المرورية، بواقع 6 حارات في الاتجاهين بطول 550 مترًا، لتحقيق السيولة المرورية، وكذا إنشاء 3 كباري سطحية على مصرف سالم، ومصرف تحويلة نمرة 8.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن ربط «طريق كفرالشيخ - دسوق المزدوج، بطريق كفرالشيخ - دسوق الفردى»، من أهم محاور التنمية بالمحافظة، ويعد مشروعًا حيويًا هامًا، يساعد في تحسين حركة المرور، من خلال ربط عدد من المراكز بشكل مباشر، وتسهيل الوصول إلى الخدمات، وتحسين مستوى السلامة المرورية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.