تحذير عاجل| توقف عن تناول بذور الشيا بهذه الطريقة

يحذر الدكتور كونال سود من تناول بذور الشيا جافة قد يكون محفوفًا بالمخاطر فهي تنتفخ وقد تسبب الاختناق، ولكن نقعها أولًا يجعلها آمنة وأكثر فائدة، إليك كيفية الاستمتاع ببذور الشيا بالطريقة الصحيحة.

اكتسبت بذور الشيا شعبية هائلة كغذاء خارق، ومعروفة على نطاق واسع بقيمتها الغذائية الغنية، وأصبحت من الأطعمة المفضلة لدى المهتمين بالصحة، هذه البذور الصغيرة غنية بالألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية ومضادات الأكسدة، مما يجعلها إضافة رائعة للعصائر والحلويات وحتى مشروبات الديتوكس، ولكن هل تعلم أن تناولها بطريقة خاطئة قد يكون خطيرًا؟ إذا لم يتم تحضيرها بشكل صحيح، يمكن أن تسبب بذور الشيا مخاطر صحية جسيمة.

مؤخرًا، انتشر فيديو على نطاق واسع لشخص يحذر الآخرين من شرب ماء بذور الشيا بعد دخوله المستشفى، لفت الفيديو انتباه الدكتور كونال سود، الذي أوضح أنه على الرغم من الفوائد الصحية الكثيرة لبذور الشيا، إلا أنه يجب تناولها بشكل صحيح لتجنب المشاكل الصحية.



الفوائد الصحية لبذور الشيا



تتميز بذور الشيا بغناها بالعناصر الغذائية، مما يجعلها من الأطعمة المفضلة لدى المهتمين بصحتهم، وقد تناول الدكتور كونال سود، خبير الصحة المعروف، فوائدها مؤخرًا، قائلاً: "بذور الشيا غنية بالعناصر الغذائية الغنية بأوميغا 3 والألياف ومضادات الأكسدة، كما أنها تدعم صحة القلب والهضم وإدارة الوزن، مما يجعلها غذاءً خارقًا شائعًا".

يساعد محتوى بذور الشيا العالي من الألياف على تحسين عملية الهضم، وتعزيز الشعور بالشبع، وإنقاص الوزن من خلال الحفاظ على الشعور بالشبع لفترة أطول. علاوة على ذلك، يُسهم وجود أحماض أوميغا 3 الدهنية في صحة القلب والأوعية الدموية، مما يُقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما تُكافح مضادات الأكسدة الموجودة في بذور الشيا الإجهاد التأكسدي، مما يدعم الصحة العامة.

المخاطر الخفية لبذور الشيا



على الرغم من فوائدها الصحية العديدة، إلا أن تناولها بشكل غير صحيح قد يُشكل مخاطر محتملة، قدرتها على امتصاص السوائل التي تصل أحيانًا إلى 12 ضعف وزنها تجعلها مفيدة للشبع، ولكنها أيضًا خطيرة إذا لم تُستهلك بشكل صحيح.

يشرح الدكتور سود دراسة حالة شملت رجلًا يبلغ من العمر 39 عامًا عانى من رد فعل تحسسي شديد بعد تناول بذور الشيا المجففة، وأوضح: "في حالة نادرة، ابتلع رجل ملعقة كبيرة من بذور الشيا المجففة مع الماء، فتمددت في حلقه، مما أدى إلى انسداد مجرى الهواء"، تُؤكد هذه الحادثة على أهمية التحضير الجيد للوقاية من مخاطر الاختناق ومشاكل الجهاز الهضمي.

قد تُسبب بذور الشيا الانتفاخ والغازات والشعور بعدم الراحة عند تناولها بكميات كبيرة دون ترطيب كافٍ، ونظرًا لخصائصها في امتصاص الرطوبة، فإنها قد تسحب الماء من الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى الجفاف والإمساك إذا لم يُصاحبها شرب كمية كافية من السوائل.

كيفية تناول بذور الشيا بأمان



للاستمتاع بفوائد بذور الشيا دون التعرض لمضاعفات، يوصي الخبراء بالإرشادات التالية:

النقع قبل الاستخدام: انقع بذور الشيا دائمًا في الماء لمدة 10 إلى 15 دقيقة قبل تناولها، هذا يسمح لها بالتمدد مسبقًا، مما يقلل من خطر الاختناق أو الانزعاج الهضمي.

ابدأ بكميات صغيرة: إذا كنت جديدًا على بذور الشيا، فابدأ بكميات صغيرة لتقييم رد فعل جسمك.

اشرب الكثير من الماء: بما أن بذور الشيا تمتص الرطوبة، فمن الضروري الحفاظ على رطوبة الجسم طوال اليوم للوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي.

أضف بذور الشيا إلى الطعام: بدلًا من تناولها جافة، امزج بذور الشيا المنقوعة في العصائر، أو الزبادي، أو البودينغ، أو دقيق الشوفان لتسهيل الهضم.

استشر طبيبًا: إذا كنت تعاني من أي مشاكل صحية كامنة أو مشاكل غذائية، فاستشر أخصائي رعاية صحية قبل إضافة بذور الشيا إلى نظامك الغذائي.

لا شك أن بذور الشيا غنية بالعناصر الغذائية، ولكن يجب تناولها بشكل صحيح لتجنب المخاطر الصحية، نقعها قبل تناولها، وشرب كمية كافية من الماء، وإضافتها إلى الوجبات يمكن أن يساعد في تعظيم فوائدها.

المصدر: timesnownews

