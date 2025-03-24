أحمد عمر هاشم: الاعتكاف من العبادات المهمة والعظيمة في الإسلام

أوضح الدكتور أحمد عمر هاشم، في برنامج «كأنك تراه» على قناة صدى البلد، الشروط والضوابط المتعلقة بالاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، مشيرًا إلى أنه يعد من العبادات المهمة والعظيمة في الإسلام.

وأكد أن الاعتكاف يتطلب البقاء في المسجد بنية التقرب إلى الله، مع تحديد ركنين أساسيين لهذه العبادة: أولًا، أن يكون في المسجد، باستثناء المرأة التي تخصص مكانًا في بيتها للعبادة، وثانيًا، أن يكون اللبث في المسجد لمدّة يشعر خلالها المعتكف بالخشوع والتقرب إلى الله.

كما تحدث الدكتور أحمد عمر هاشم عن أهمية الدعاء في الإسلام، مشيرًا إلى أنه من أعظم العبادات التي أمرنا الله بها، وشرح أن استجابة الدعاء تأتي إما بتلبية طلبات العبد، أو بتأجيل الاستجابة، أو بدفع البلاء عنه.

