أحمد عمر هاشم يوضح أفضل دعاء في العشر الأواخر من رمضان .. فيديو

أكد الدكتور أحمد عمر هاشم أن الدعاء ينفع الإنسان فيما نزل من بلاء وما لم ينزل بعد، لافتًا إلى الحديث الشريف: إن البلاء لينزل، فيتلقاه الدعاء، فيعتلجان إلى يوم القيامة.

وشدد أحمد عمر هاشم خلال تقديم برنامج «كأنك تراه»، على قناة صدى البلد، على ضرورة الإكثار من الدعاء في العشر الأواخر من رمضان، مؤكدًا أن دعوة سيدنا يونس: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.

أوصى الدكتور أحمد عمر هاشم بالدعاء للمسلمين بظهر الغيب، لأن الله يُوكل ملكًا خاصًا يؤمّن على هذا الدعاء ويقول: "ولك بمثل"، مما يجعل الإنسان ينال استجابة لدعائه بمضاعفة البركة والأجر.

أوضح أن الله يتقبل من الجميع وأن يحقق لكل سائل سؤله، إنه سميع قريب مجيب.



