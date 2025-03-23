مصر تستضيف اجتماعا دوليا لبحث وقف العدوان على غزة بحضور مسؤولين عرب وأوروبيين

استضافت القاهرة اجتماعا مهما، بحضور الممثلة العليا للشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، والسفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، ونظيره القطري، وعدد من المسؤولين والأمين العام للجامعة العربية، بهدف حشد الجهود لوقف العدوان الحالي على قطاع غزة.

وكشف الإعلامي نشأت الديهي، خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، تفاصيل هذا الاجتماع، مشددا على أن مصر تسعى بكل قوة للحشد الدولي لدعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام ليس رفاهية، بل جزء من حماية الأمن القومي المصري، ومحاولة لإيجاد حل سلمي على مائدة المفاوضات.

ووصف الديهي، الاجتماع بأنه "مهم وليس صوريًا"، مؤكدًا أن مصر قدمت مقترحًا لحل الأزمة، وقد لاقى استحسان الدول العربية والأوروبية الحاضرة، فيما تنتظر مصر موقف الولايات المتحدة الأمريكية، التي تمتلك القدرة على وقف التصعيد الحالي وإعطاء الضوء الأخضر لإنهاء العدوان.