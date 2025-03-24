قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة طلائع الجيش في كأس عاصمة مصر
استشهاد 51 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة
ختم القرآن قبل وفاته ثلاث مرات.. وفاة الفنان محمد صلاح حايس
ليس له حق.. تفاصيل خطاب رابطة الأندية بشأن شكوى الأهلي للجنة الأولمبية
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
دعاء صلاة التهجد في العشر الأواخر من رمضان.. مكتوب ومستجاب
بعد عرض وتقابل حبيب 23.. نيكول تمازح الجمهور على طريقة رقية العسكري
جيش الاحتلال يعلن تنفيذ أنشطة عسكرية في قطاع غزة
زلزال يضرب عروش أغنى 9 رجال في العالم.. 294 مليار دولار تتبخر خلال أيام
بلومبرج: إدارة ترامب تواجه أكثر من 150 دعوى قضائية في شهرين
تعرف على مواعيد قطارات السكة الحديد اليوم الإثنين
كيفية صلاة التهجد وقيام الليل بالتفصيل.. اعرف الفرق بينهما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يهنئ صاحب المركز الثاني في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

محافظ المنيا
محافظ المنيا
ايمن رياض

هنأ اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، محمد بدوي محمد، لفوزه بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية ضمن فئة المشاركة المجتمعية غير الهادفة للربح، وذلك عقب إعلان نتائج الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال المؤتمر الوطني الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولى .

وأشاد المحافظ بالمشروع الفائز، الذي تأهل من بين 18 مشروعًا، وحصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة لدعم الابتكار والاستدامة في المشروعات التنموية.

المشروعات الخضراء الذكية 

وأوضح المحافظ أن فكرة المشروع  عبارة عن مراكز تأهيل و إصلاح خضراء ذكية تعتمد على الطاقة الشمسية، وتتيح إعادة تدوير المياه باستخدام تقنيات الزراعة المائية الحديثة، مما تسهم في تحقيق كفاءة إنتاجية زراعية وسمكية بتكاليف منخفضة، وتعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للنزلاء، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.

محافظ المنيا رئيس مجلس الوزراء المشروعات الخضراء الذكية المبادرة الوطنية المبادرات المجتمعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

زيادة المرتبات رسميًا لـ4.5 مليون موظف بالحكومة هذا الموعد.. هتقبض كام؟

مدبولي

بشرى سارة لأصحاب المعاشات قبل العيد.. وهذا موعد الزيادة الجديدة

رئيس مجلس الوزراء

رسميا.. رئيس الوزراء يعلن موعد إجازة عيد الفطر المبارك

250 جنيها .. كل ما تريد معرفته عن منحة رمضان التموينية

250 جنيها.. كل ما تريد معرفته عن منحة الدعم الإضافي على بطاقات التموين

وفاة الدكتور إمام رمضان

صاحب فتوى سرقة الكهرباء.. وفاة الدكتور إمام رمضان أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر

رئيس الوزراء اجازة العيد

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع الخاص والحكومي

زيزو وممدوح عباس

بعد التطاول على والده.. زيزو يرفض تدخل ممدوح عباس في تجديد عقده

حالة الطقس

حالة الطقس | الأرصاد تزف بشرى اليوم الإثنين

ترشيحاتنا

إبراهيم الهدهد

فساد وإفساد.. إبراهيم الهدهد يحذر من أكل أموال الناس بالباطل

الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية

الدكتور نظير عياد: الفتاوى تواجه تحديات غير مسبوقة فى ظل الثورة الرقمية

الدكتور علي جمعة

كيف نتلقى ديننا بالطريقة الصحيحة؟.. علي جمعة يجيب

فيديو

صورة أرشيفية

بعد سنوات من الغموض.. عادل إمام يكشف سر الاسم الأشهر في مدرسة المشاغبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد