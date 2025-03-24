محافظ المنيا يهنئ صاحب المركز الثاني في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية

هنأ اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، محمد بدوي محمد، لفوزه بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية ضمن فئة المشاركة المجتمعية غير الهادفة للربح، وذلك عقب إعلان نتائج الدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، خلال المؤتمر الوطني الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية و التعاون الدولى .

وأشاد المحافظ بالمشروع الفائز، الذي تأهل من بين 18 مشروعًا، وحصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس الجهود المبذولة لدعم الابتكار والاستدامة في المشروعات التنموية.

المشروعات الخضراء الذكية

وأوضح المحافظ أن فكرة المشروع عبارة عن مراكز تأهيل و إصلاح خضراء ذكية تعتمد على الطاقة الشمسية، وتتيح إعادة تدوير المياه باستخدام تقنيات الزراعة المائية الحديثة، مما تسهم في تحقيق كفاءة إنتاجية زراعية وسمكية بتكاليف منخفضة، وتعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي، بالإضافة إلى توفير فرص عمل للنزلاء، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التنمية المستدامة.