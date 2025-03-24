ناقد رياضي: الزمالك يتابع مهاجم الإسماعيلي

قال وليد الحديدي، الناقد الرياضي، إن إدارة نادي الزمالك، تتابع مروان حمدي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، لضمه في نهاية الموسم الجاري.

الحديدي :الزمالك لم يتخذ أي خطوة للمشاركة في كأس العالم

قال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الزمالك لم يتخذ أي خطوة للمشاركة في كأس العالم للأندية، كما تردد عبر السوشيال ميديا".

وتابع:" الزمالك يعرف أنه من الصعب المشاركة في كأس العالم للأندية، وأن الأقرب مشاركة فريق من أمريكا الشمالية".



التفاوض مع مصطفى فتحي

قال الناقد الرياضي: "مصدر بنادي بيراميدز نفى نية بيع مصطفى فتحي للزمالك، ولم يتلقوا أي عروض لضم اللاعب".

واختتم تصريحاته: "الزمالك يتابع مروان حمدي، لاعب الإسماعيلي لضمه نهاية الموسم الجاري بعد تألقه مع الدراويش".