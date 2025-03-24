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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ناقد رياضي يكشف مفاجأة: مهلة أسبوع لـ زيزو لحسم ملف تجديده مع الزمالك

زيزو
زيزو
يارا أمين

أكد وليد الحديدي، الناقد الرياضي، أن ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، رفض الجلوس مع والد أحمد مصطفى "زيزو"، لتجديد عقد اللاعب.
وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة  "etc":" ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، رافض التعامل مع والد زيزو في مفاوضات تجديد عقده".
وتابع:" ممدوح عباس، رفض الجلوس مع والد زيزو، بسبب تحفظه على طلباته التي يرى أنها مبالغ فيها، وطلب الاجتماع مع زيزو فقط".
وأضاف:" تم ارسال عرض عن طريق الميل لزيزو، وتم منح مهلة لمدة أسبوع لحسم موقفه بشكل نهائي".

وليد الحديدي ممدوح عباس الزمالك زيزو برنامج “بوكس تو بوكس”

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