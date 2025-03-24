محمود ناجي حكما لمواجهة الأهلي وطلائع الجيش في كأس عاصمة مصر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم عن طاقم تحكيم لمباراة اليوم الإثنين في بطولة كأس عاصمة مصر، التي تجمع بين الأهلي وطلائع الجيش .

وقد أسندت لجنة الحكام إدارة لقاء الأهلي وطلائع الجيش إلى الحكم محمود ناجي، بينما يتولى محمود الشناوي مسؤولية تقنية الفيديو (VAR).

يأتي هذا اللقاء في إطار منافسات البطولة المستحدثة، والتي تهدف إلى زيادة الاحتكاك بين الفرق المصرية ومنح الفرصة لمزيد من اللاعبين للمشاركة واكتساب الخبرات.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الأهلي، الطامح لمواصلة انتصاراته، وطلائع الجيش، الساعي لتحقيق مفاجأة أمام الفريق الأحمر

وجاء طاقم حكام مباراة الأهلي وطلائع الجيش كالتالي:

حكم ساحة: محمود ناجي

حكم مساعد ١: كريم مهنا

حكم مساعد ٢: طارق مصطفي

حكم رابع: مبروك نبيل