قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إعلام إسرائيلي: قتيل ومصاب في إطلاق نار قرب حيفا
24 رمضان.. تعرف على أهم الأحداث التاريخية في هذا اليوم
مفاجآت موسم أفلام عيد الفطر 2025.. تامر حسني المرشح الأبرز وغياب محمد رمضان
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم
أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟
بلدية رفح: حي تل السلطان يشهد إبادة جماعية
تفعيل غرف الطوارئ لحل أي أزمة خلال إجازة عيد الفطر.. والحبس سنة عقوبة رفع الأسعار
الكهرباء تستعد لعيد الفطر.. فرق طوارئ ومولدات اضافية لساحات الصلاة
كل شيء عن ليلة القدر.. 3 مخلوقات تنزل من السماء إلى الأرض فيها
تشكيل لجنة برئاسة وزارة الصناعة لإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصانع السكر
خط ساخن لطلب الخدمات المرورية فى أى مكان
مكتب نتنياهو: الإدعاء الخاص بالسماح لرئيس الشاباك بجمع أدلة ضد بن جفير كذب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تشكيل لجنة برئاسة وزارة الصناعة لإعداد دراسة جدوى لإنشاء مصانع السكر

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
ولاء عبد الكريم

 تم تشكيل اللجنة برئاسة مركز تحديث الصناعة وعضوية ممثلين عن وحدة قطاع شؤون الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية بوزارة الصناعة، جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بناء على قرار دولة رئيس الوزراء رقم 159 لسنة 2025 بتشكيل لجنة مختصة برئاسة وزارة الصناعة لإعداد دراسة جدوى متكاملة لإنشاء مصانع لإنتاج السكر بالقرب من مزارع بنجر السكر التابعة لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.


وتم استقبال أعضاء اللجنة المرشحين من وزاراتهم وهيئاتهم،حيث تم عقد اجتماعين للجنة بمقر مركز تحديث الصناعة برئاسة دعاء سليمة المدير التنفيذي للمركز.

وقام فريق عمل المركز بعرض محتويات دراسة الجدوى المطلوبة والخطة التنفيذية المتوقعة وقام الأعضاء بمناقشة البيانات الزراعية لبنجر السكر والصناعية لسكر البنجر في مصر. حيث تم تحديد الإنتاج والاستهلاك السنوي من السكر لتتمكن اللجنة من تكوين رؤية حالية عن تغطيه الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى وسد الفجوة الاستيرادية وتصدير الفائض للخارج.  

 
كما قام مستشار جهاز مستقبل مصر بعرض دراسة الجدوى المبدئية لمصنع إنتاج السكر من البنجر والخطوات التنفيذية التي تمت في هذا الشأن.

مركز تحديث الصناعة السكر جهاز مستقبل مصر سكر البنجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

حالة الطقس | الأرصاد تزف بشرى اليوم الإثنين

الاهلي

ليس له حق.. تفاصيل خطاب رابطة الأندية بشأن شكوى الأهلي للجنة الأولمبية

الكارت الموحد بعد قرار تفعليه رسمي

بشرى خير.. محافظات تفعيل الكارت الموحد بعد قرار تفعليه رسميا

حالة الطقس

تغير مفاجئ فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة| وهذه أهم الظواهر

موعد اجازه عيد الفطر

موعد إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص والحكومي

صورة أرشيفية

اللعبة الأخيرة.. ترعة تخطف روح شقيقتين في سوهاج

مضيفة طيران

بعد قليل.. نظر محاكمة مضيفة طيران التجمع

أحمد العوضي في إمبابة

فوضى وصراخ واشتباكات.. الشرطة تتدخل لإنقاذ أحمد العوضي من تجمهر إمبابة

ترشيحاتنا

أشرف عبد الباقي

أشرف عبد الباقي يكشف عن كواليس التحضير لشخصية شناوي في قلبي ومفتاحه

حنان ماضي

حنان ماضي تحيي حفلا غنائيا فى ساقية الصاوي.. 2 أبريل

علي الحجار

100 سنة غنا.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا في دار الأوبرا لتكريم فريد الأطرش

بالصور

طريقة عمل الكحك الناعم

طريقة عمل الكحك الناعم
طريقة عمل الكحك الناعم
طريقة عمل الكحك الناعم

مكافأة ثمينة من بورش لكل من يتخلى عن هذه السيارة

بورش
بورش
بورش

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس خلال 3 أيام فقط

قبل العيد..طريقة عمل الترمس خلال ٣ أيام فقط
قبل العيد..طريقة عمل الترمس خلال ٣ أيام فقط
قبل العيد..طريقة عمل الترمس خلال ٣ أيام فقط

فيديو

اعتزال خالد يوسف

خالد يوسف يلحق بمحمد سامي ويعتزل الإخراج.. حقيقة الخبر المنتشر

حدث ليلا

حدث ليلا| الأرصاد تزف بشرى اليوم الإثنين.. استشهاد 51 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على غزة.. وفاة الفنان محمد صلاح حايس

صورة أرشيفية

بعد سنوات من الغموض.. عادل إمام يكشف سر الاسم الأشهر في مدرسة المشاغبين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد