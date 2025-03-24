احذر هذا النوع من أواني الطهي.. تسبب مشكلات صحية خطيرة

تهتم الأم المصرية اهتماما بالغًا بتقديم وجبات غذائية مليئة بالعناصر الغذائية والفيتامينات لأسرتها وتولي اهتمامًا كبيرًا بصحة أطفالها، وتحرص على اختيار الأطعمة الصحية وتبذل مجهودات كبيرة في انتقاء المأكولات التي توفر كافة الاحتياجات والعناصر الازمة لجسم أطفالها، لتجنب المخاطر الصحية على المدى البعيد، ولكن يغفل عدد كبير من النساء الأضرار الناجمة عن الأدوات المستخدمة في الطهي والأواني والمقالي التي يتم استخدامها بشكل يومي والتي من الممكن أن تسبب أضرار جسيمة على صحة الفرد.

مواد كيميائية ضارة

بالرغم من الاهتمام البالغ بانتقاء المأكولات والأطعمة بصفة يومية بل وإعداد وجبات صحية متكاملة العناصر الغذائية، إلا أن بعض الأدوات المستخدمة في الطبخ قد تشكل مصدر حقيقي للمخاطر الصحية على جسم الأطفال، فهناك بعض من معدات الطهي مثل الأواني الغير لاصقة، والأوعية البلاستيكية، وبعض معدات الطهي التي تحتوي على مواد كيميائية قد تساعد في ضرر الطعام و حدوث تسمم بشكل غير مباشر، مما سيؤثر بالسلب على صحة الأسرة.

التأثر بالحرارة

تشكل بعض الأواني وأدوات الطهي مخاطرًا على صحة الفرد وذلك بسبب احتوائها على مواد تتفاعل مع الحرارة وقد تتحلل وتدخل في الطعام، مثل مادة (التيفلون) المتواجدة في بعض الأواني الغير لاصقة، أو مادة (BPA ) المتواجدة في الأوعية البلاستيكية، وهي مواد تسبب ضرر لصحة الإنسان وذلك من خلال قيامها بإفراز مواد سامة تعمل على التأثير على الجهاز العصبي والهرموني، وتعرض الجسم لخطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.

تلوث الطعام

أشار موقع (news 18) إلى أن بعض أواني الطهي التقليدية المستخدمة بشكل يومي تحتوي على بعض المواد التي تتفاعل مع الحرارة عند تسخينها قد تُطلق سمومًا مثل الأواني الغير لاصقة والتي تحتوي على حمض بيرفلورو الأوكتانويك ومادة بولي تترافلورو إيثيلين ، والتي تعمل على تلوث الطعام عندما تتعرض للحرارة حيث تقوم بإصدار أبخرة ضارة تسبب مخاطر بصحة الانسان.

معادن ثقيلة بأواني الطهي

إلى جانب ذلك، أكد موقع (news 18) أن بعض أواني الطهي التي تحتوي على المعادن الثقيلة مثل النيكل، والرصاص، والكادميوم، والمصنوعة من مواد رديئة الجودة قد تعرض الفرد إلى مشكلات صحية جسيمة، وقد تؤدي إلى حدوث اختلال التوازن الهرموني، وتلف الأعضاء، وإصابة الفرد ببعض الأمراض المزمنة.

افضل الأواني الصحية التي يمكن استخدامها