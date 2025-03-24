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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

يديعوت أحرونوت تكشف الاسم العبري لحيوان الوشق المصري

الوشق المصري
الوشق المصري
قسم الخارجي

استحوذت أخبار "الوشق المصري" على اهتمامات الإعلام العبري خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الهجوم الذي شنه ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود المصرية وتسجيل إصابات خطيرة بينهم.

الوشق المصري في الإعلام العبري

الوشق المصري

وفي هذا السياق قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن الوشق المصري أصبح في مصاف النجوم في مصر وشُبّه بالجندي محمد صلاح الذي قتل 3 جنود إسرائيليين في هجوم مسلح عام 2023، وقبل شهور قليلة من هجوم فصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر من نفس العام.

ونقلت يديعوت أحرونوت، نبض السوشيال ميديا في مصر، موضحة أن المصريين احتفوا بحيوان "الوشق المصري"، وجاءت تعليقاتهم "شكرا لك أيها الوشق المصري"، "حتى الحيوانات تعارض وجودك".

وانتقل الاهتمام بالوشق المصري من رواد السوشيال ميديا، إلى المشاهير ونجوم الفن حيث نشر الفنان محمد دياب صورة مصممة بالذكاء الإصطناعي، يظهر فيها مع الوشق المصري وكتب عليها "120 مليون وشق"، ونُشر فيديو بتقنية الذكاء الاصطناعي يتضمن "شهادة" الوشق على الإنترنت: "هكذا هاجمت جيش الاحتلال".

الإسم العبري للوشق المصري

وكشفت يديعوت أحرونوت عن إسم الوشق المصري باللغة العبرية، وهو "الكركال" وقالت الصحيفة إنه بعد نشر التقارير التي أفادت باصطياد أنثى وشق بعد أن عضت عددا من جنود الجيش الإسرائيلي في منطقة حريف على الحدود المصرية، ونقلت إلى مستشفى سفاري للحياة البرية للفحص، أصبح الوشق بطلا قوميا وأسطورة في مصر في الأيام الأخيرة، ويشيد به البعض لاختياره مهاجمة الجنود الإسرائيليين.

وأعاد الوشق المصري إلى الأذهان قصة الجندي محمد صلاح الذي قتل وأصاب عدد من الجنود الإسرائيليين في شهر يونيو 2023.

ما هو الوشق المصري ؟

ويذكر أن الوشق المصري حيوان مفترس متوسط الحجم، يتراوح طوله بين 60 و130 سنتيمترا، ويعتمد في صيده على سرعته التي تصل إلى 80 كيلومترا في الساعة.

كما يذكر أنه يفضل المناطق الجافة قليلة الأمطار، ويتغذى على الحيوانات الصغيرة كالأرانب والقوارض والطيور.

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