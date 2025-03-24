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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بالصور.. ياسمين رئيس و تامر نبيل من كواليس تصوير مسلسل منتهي الصلاحية

تامر نبيل ياسمين رئيس من كواليس مسلسل منتهي الصلاحية
تامر نبيل ياسمين رئيس من كواليس مسلسل منتهي الصلاحية
أوركيد سامي

شهدت كواليس مسلسل منتهي الصلاحية العديد من المرح و التركيز بين نجوم العمل و الصناع

مسلسل منتهي الصلاحية بطولة ياسمين رئيس ويشاركها محمد فراج، هبة مجدي، تامر نبيل، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، جاسكا حسام الدين  وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.

وقد عرض لياسمين رئيس في النصف الأول من رمضان الموسم الثاني من مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، جيهان الشماشرجي، أحمد فتحي، وفاء عامر، تارا عماد، نور اللبنانية، وليد فواز، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

ياسمين رئيس تامر نبيل مسلسل منتهي الصلاحية

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