لماذا رسمه القدماء على المقابر؟ .. سر مكانة الوشق المصري في الحضارة المصرية

أثارت واقعة مهاجمة الوشق المصري لمجموعة من جنود الاحتلال على الحدود بين مصر واسرائيل موجة واسعة من الجدل بسبب ندرة هذا النوع من الحيوانات.

https://www.youtube.com/shorts/glj5_ajAMzU

قال الخبير الآثري والمتخصص في علم المصريات أحمد عامر إن "الوشق" هو إحدي فصائل القطط البرية، حيث كان له إسم آخر وهو النمر الصغير نظرا لشراسته، والمصريون القدماء كانوا يهتمون به في عصرهم.

ولمزيد من التفاصيل حول سر مكانة الوشق المصري في الحضارة المصرية ولماذا رسمه القدماء على المقابر، شاهد الفيديو جراف التالي:

https://www.youtube.com/shorts/glj5_ajAMzU