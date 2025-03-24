القابضة للتشييد: نستهدف التوسع في السوق الخليجي والإفريقي

قال اللواء محمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن الشركة تستهدف من خلال شركاتها التابعة تنفيذ أعمال في دول الخليج وإفريقيا.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للتشييد في تصريحات له على هامش مؤتمر صحفي اليوم، أن شركته تتولى معظم أعمال المقاولات في الشركات القابضة الشقيقة.

وتتبع الشركة القابضة للتشييد 5 شركات مقاولات و 3 تطوير عقاري.

وأكد اللواء محمد مصطفي، أن استراتيجية شركته للتطوير تستهدف عودة قوية للشركاتها التابعة في قطاعات المقاولات والتطوير العقاري.

في سياق اخر أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والشركات التابعة عن العام المالي السابق 2022-2023 تحقيق إيرادات بلغت 15.9 مليار جنيه.

وتسهم الشركة القابضة للتشييد وشركاتها التابعة في عدد من المشروعات، منها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وعدد من محطات المياه والصرف الصحي، والمشروعات والأعمال الكهربائية في عدد من المحافظات.

كما تسهم في عدد من مشروعات التطوير لشركات وزارة قطاع الأعمال العام، ومنها أعمال تأهيل مصنع سيارات الركوب بشركة النصر للسيارات، والمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وتطوير أحد المنتجعات في مرسى علم، إلى جانب مشروع تطوير كورنيش المقطم، ومشروعات تنمية مدينة نيوهلوبوليس بالشراكة مع القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية الواعدة، وتنفيذ مشروعات خارجية في الإمارات وسلطنة عمان والعراق واليمن.

القابضة للتشييد

يشار إلى أن الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام يتبعها مجموعة متنوعة من الشركات تعمل في مجالات متعددة منها في القطاعات التالية:

* المقاولات العامة:

مثل (النصر العامة للمقاولات "حسن علام"، المقاولات المصرية "مختار إبراهيم"، المساهمة المصرية للمقاولات "العبد"، النصر للمباني والإنشاءات "إيجيكو"، مصر لأعمال الاسمنت المسلح).

* التطوير العقاري والإسكان:

مثل (مصر الجديدة للإسكان والتعمير، النصر للإسكان والتعمير، المعادي للتنمية والتعمير، الإسكندرية للاستثمارات والتنمية العمرانية)، وشركة السد العالي للمشروعات الكهربائية "هايديليكو"، والمكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية.

* المشروعات الزراعية:

مثل (شركة جنوب الوادي للتنمية).

كما تتبعها الشركة القومية لإدارة الأصول، والشركة الاستشارية لإدارة المشروعات، وشركة "ريل مارك" للتسويق العقاري، فضلا عن المساهمات في شركات أخرى.







