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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار ومواصفات تسلا 2025 موديل X في الإمارات .. صور

تسلا موديل X
تسلا موديل X
صبري طلبه

تقدم تسلا الأمريكية مجموعة كبيرة من السيارات الكهربائية داخل الأسواق العالمية، أكثرهم شهرة النسخة موديل X، والتي استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة نسبة إلى تصميمها الرياضي، والأبواب الجانبية صاحبة إطلالة الأجنحة، إلى جانب القدرات الفنية والتجهيزات.

القدرات الفنية للسيارة تسلا موديل X

تأتي السيارة موديل X بإصدار Long Range AWD المقترن بمحرك مزدوج مع تقنية الدفع الكلي للعجلات، وتضخ المنظومة الفنية للسيارة قوة قدرها 670 حصانا، بينما تصل السرعة القصوى إلى 250 كيلومتر في الساعة.

تسلا موديل X

وتتسارع تلك الفئة من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 3.9 ثانية، بينما تستمد طاقتها من بطارية سعة 100 كيلووات، ومدى للسير يبلغ 580 كيلومتر.

وتقدم السيارة عبر فئة Plaid AWD والتي زودت ببطارية سعة 130 كيلووات/ساعة، بينما تستمد قوتها من 3 محركات بقوة إجمالية قدرها 1020 حصانا.

تسلا موديل X

وبهذه القدرات تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 262 كيلومتر في الساعة، بينما يمكن للسيارة الانطلاق من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة تستغرق 2.6 ثانية.

أبعاد السيارة تسلا موديل X

تعتمد السيارة على تصميم رياضي وبمظهر عصري، حيث تقدم السيارة بمصابيح حادة الشكل، مع جنوط رياضية أنيقة، ومفهوم رباعي الأبواب، ومرايات جانبية مزودة بإشارات ضوئية، مع حزمة من حساسات الحركة وكاميرات المتابعة.

تسلا موديل X

وتأتي السيارة تسلا موديل X بأبعاد خارجية بلغت 5.036 مم للطول الكلي، وعرض كلي يبلغ 1.999 مم، بينما يصل ارتفاع السيارة إلى 1.684 مم، مع الارتكاز على قاعدة عجلات طولها 2.964 مم.

أسعار السيارة تسلا موديل X "2025" في الإمارات

تبدأ أسعار السيارة تسلا موديل X "2025" في السوق الإماراتي من 342,990 درهم، إلى 397,990 درهم إماراتي.

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