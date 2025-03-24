بالأسماء.. تجهيز 453 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك في القليوبية

علن الشيخ ياسر غياتي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ لاستقبال عيد الفطر المبارك، وبدء تجهيز أماكن ساحات صلاة عيد الفطر 2025 في القليوبية.

وأشار غياتي إلى انه تم تجهيز 453 ساحة رئيسية في المراكز والمدن استعدادا لصلاة عيد الفطر بهم، إذ قامت المديرية بتجهيز الساحات المختلفة بجانب إعلان الطوارئ في كل مساجد المديرية في مختلف الإدارات، والتي يقام بها صلاة الجمعة أسبوعيا، من أجل أداء صلاة العيد بها، وعددها يقرب من 2000 مسجد.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر

أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه جري اعتماد أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في القليوبية في المساجد والساحات ومراكز الشباب لأداء صلاة العيد وذلك بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأوقاف والأجهزة المعنية.