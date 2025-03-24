مخدرات وسلاح ناري.. حبس بلطجي في القليوبية 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس بلطجي 4 أيام لاتهامه بأعمال البلطجة والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح نارى بالقليوبية .
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول منشور مصحوب بصور على إحدى الصفحات عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن الإدعاء بقيام أحد الأشخاص بأعمال البلطجة والإتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح نارى بالقليوبية .
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بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بالصور وضبطه (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة).
وبمواجهته إعترف بأن تلك الصور قديمة تم إلتقاطها منذ حوالى 4 سنوات ، وتم بإرشاده ضبط الأسلحة النارية الظاهرة فى الصور وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.