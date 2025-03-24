وكيل صحة القليوبية يتابع استعدادات مركز طبي كفر شبين لاستقبال هيئة الاعتماد والرقابة

أجرى الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جولة تفقدية بمستشفى شبين القناطر المركزي لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.



رافقه خلال الجولة الدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، وبحضور الدكتور محمود عبد الشافي، مدير المستشفى.

تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ

تفقد وكيل الوزارة أقسام الاستقبال والطوارئ والعنايات المركزة، واطمأن على أحوال المرضى ومدى رضاهم عن مستوى الرعاية الصحية، موجهًا بضرورة إعادة تدريب طاقم التمريض العامل بالاستقبال والطوارئ على أساسيات الطوارئ (BLS).



كما شملت الجولة زيارة المركز الطبي بكفر شبين، حيث تابع وكيل وزارة الصحة آخر الاستعدادات لاستقبال لجنة هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية.

حضر الجولة عدد من مديري الإدارات المعنية بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية، في إطار جهود وزارة الصحة لضمان تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين.