نائب رئيس الوزراء يعلن الإنتهاء من تطوير 12 قطارا إسبانيا

تابع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير خلال جولته التفقدية بورش كوم ابوراضي للسكك الحديدية المقامة على مساحة حوالى 75 فدان و المتخصصة في إجراء العمرات المختلفة (عمرة عمومية – متوسطة) لجميع أنواع عربات الركاب المكيفة الأولى والثانية الاسبانى وعربات تحيا مصر وعربات القوى والاستراحات والسبنسات وVIP.

كما تابع أعمال العمرات المختلفة لمختلف أنواع العربات بالورشة وكذلك متابعة آخر المستجدات الخاصة بخطة تطوير وإعادة تأهيل وتحديث 14 قطارات اسباني يتكون كل قطار منها من (عربة بوفيه -4 عربة درجة أولى و6عربات درجة ثانية ) وحيث تشمل اعمال التطوير إعادة تأهيل وتطوير وتحديث العربات بالكامل(حيث يتم تغيير وتجديد كافة دواخل العربة من مقاعد وارضيات وشبابيك وستائر وتكييف بالإضافة إلى دهان العربة من الخارج بشكل مميز ) وحيث الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير وتحديث 12 قطار اسباني وادخالهم الخدمة بخط القاهرة / السد العالي للمساهمة في تقديم مستويات خدمة متميزة لجمهور الركاب ويتقدم العمل للانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير وتحديث القطارين 13 و 14.

تناول الوزير وجبة الافطار مع مجموعة كبيرة من قائدئ القطارات وعمال الورش المختلفة واكد لهم خلال اللقاء على حرصه الدائم على لقاء العاملين بهيئة السكك الحديدية الأهمية الكبيرة لورش كوم أبو راضي باعتبارها عصب التأمين الفني للعربات.

كما أشار الفريق مهندس وزير النقل الى إنه منذ توليه حقيبة النقل تم وضع خطة شاملة لتطوير وتحديث كافة عناصر منظومة السكك الحديدية تشتمل تلك الخطة على خمس عناصر وهي تطوير وتحديث أسطول الوحدات المتحركة من العربات والجرارات وتطوير البنية التحتية من مزلقانات وقضبان ومحطات وتحديث نظم الإشارات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكة الحديدية واستكمال تطوير الورش من خلال استمرار تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة ورش السكك الحديدية بجميع المناطق، (تطوير 33ورشة قائمة -إنشاء 10 ورش جديدة).