شروط الزمالك لظهور نجومه في الفضائيات

تحدث الإعلامي خالد الغندور عن نية مجلس إدارة نادي الزمالك وضع ضوابط جديدة لظهور لاعبي الفريق في القنوات الفضائية، حيث يدرس النادي إدراج بند في العقود المستقبلية يلزم اللاعبين بدفع مقابل مالي للنادي عند ظهورهم الإعلامي.

وأوضح الغندور، خلال برنامجه “ستاد المحور”، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الإدارة إلى تنظيم الأمور المالية والاستفادة من حقوق النادي التجارية.

كما أشار إلى أن مجلس الإدارة يعمل بالتنسيق مع لجنة التخطيط لإجراء تعديلات على بعض بنود العقود الحالية والمستقبلية بما يخدم مصلحة الزمالك.

وأضاف أن الإدارة تهدف إلى ضبط الأمور المتعلقة بظهور اللاعبين في وسائل الإعلام، بما يضمن تركيزهم داخل الملعب ويحقق فائدة مالية للنادي.

هذه التعديلات تعكس حرص الزمالك على تعظيم موارده والاستفادة من الشعبية الكبيرة لنجومه في وسائل الإعلام.

وأكد الغندور أن القرارات الجديدة تأتي ضمن خطة شاملة تسعى الإدارة لتنفيذها خلال الفترة المقبلة، بهدف تحسين الأوضاع المالية وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من حقوق النادي