أسوان في 24 ساعة.. تجهيز معارض "أهلاً بالعيد" وحملات لضبط الأسعار وتحديد مخابز وإزالة للتعديات أيام إجازة عيد الفطر

عقد مجلس جامعة أسوان رقم (153) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبحضور أعضاء مجلس الجامعة.

مجلس جامعة أسوان يناقش التوسعات الإنشائية واستئناف الدراسة عقب إجازة عيد الفطر المبارك

اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية الثانية لكرة القدم التي نظمتها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان للعاملين بالفرع والمنشآت التابعة له.

فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان يختتم الدورة الرمضانية الثانية

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمدير التموين والإدارات الفرعية التابعة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للقيام بتجهيز معارض " أهلاً بالعيد " فى نفس أماكن المعارض التي تم افتتاحها قبيل شهر رمضان المعظم بالمراكز والمدن بإجمالى 29 معرضا وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وأشار المحافظ إلى أن يضاف لها المنتجات المتنوعة الخاصة بالعيد من الكعك والبسكويت والحلوى وغيرها من المنتجات الأخرى ، ويتم التأكد والإطمئنان الكامل من مصادرها وجودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة .

تجهيز معارض "أهلاً بالعيد" لتوفير السلع ومنتجات العيد المتنوعة بأسوان

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع الدورى للجنة الدائمة لضبط الأسعار وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، فضلاً عن مديرى مديريات الجهات المختصة ، ورؤساء المراكز والمدن.



محافظ أسوان: تكثيف الحملات التفتيشية بالأسواق والمطاعم للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مدير مديرية التموين بالتنسيق المسبق من الآن لتحديد المخابز البلدية بكل مركز ومدينة بحيث يتم تشغيلها بكل منطقة سكنية ، ويستمر عملها طوال أيام أجازة عيد الفطر المبارك.

ويتكامل مع ذلك تشغيل المطاحن بكامل طاقتها لتوفير الدقيق اللازم للمخابز بما يساهم فى تلبية مطالب المواطنين وإحتياجاتهم من رغيف العيش بالشكل المطلوب.

خلال عيد الفطر.. محافظ أسوان: غلق لمدة شهر للمحال المخالفة ونوبتجيات بالمديريات والوحدات المحلية