قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
التفاصيل الكاملة لاختفاء المخرج الفلسطيني حمدان بلال الحائز على الأوسكار
وزير النقل يبحث مع السفير الفرنسي مستجدات الخط السادس لمترو القاهرة وإنشاء مجمع ألستوم
بعد ثلاثية طلائع الجيش.. الأهلي يخسر ثاني بطولة محلية هذا الموسم
وزير التموين يتابع الموقف التنفيذي لصرف سلع المنحة الإضافية للمستحقين
القصة الكاملة لحادث تصادم أتوبيس للركاب وتريلا بطريق أسوان/ أبوسمبل البري.. صور
امتحانات الثانوية العامة 2025.. قرار عاجل بشأنها لطلاب الدمج
هل تغني صلاة التراويح عن التهجد.. اعرف الفرق بينهما
ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي لخان يونس إلى 11 شهيدا
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 25-3-2025
نصف نهائي كأس مصر.. موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا
خطط مستقبلية.. ساعات أبل الذكية تتحول إلى أجهزة ذكاء اصطناعي بكاميرا
تصادم ووفاة ومصابون.. ماذا حدث في طريق أسوان أبو سمبل فجرا؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسوان في 24 ساعة.. تجهيز معارض "أهلاً بالعيد" وحملات لضبط الأسعار وتحديد مخابز وإزالة للتعديات أيام إجازة عيد الفطر

جهود محافظة اسوان
جهود محافظة اسوان
محمد عبد الفتاح

عقد مجلس جامعة أسوان رقم (153) برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، وبحضور أعضاء مجلس الجامعة.

مجلس جامعة أسوان يناقش التوسعات الإنشائية واستئناف الدراسة عقب إجازة عيد الفطر المبارك

اختتمت فعاليات الدورة الرمضانية الثانية لكرة القدم التي نظمتها فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان للعاملين بالفرع والمنشآت التابعة له.

فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بأسوان يختتم الدورة الرمضانية الثانية

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته لمدير التموين والإدارات الفرعية التابعة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للقيام بتجهيز معارض " أهلاً بالعيد " فى نفس أماكن المعارض التي تم افتتاحها قبيل شهر رمضان المعظم بالمراكز والمدن بإجمالى 29 معرضا وذلك بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك. 

وأشار المحافظ إلى أن يضاف لها المنتجات المتنوعة الخاصة بالعيد من الكعك والبسكويت والحلوى وغيرها من المنتجات الأخرى ، ويتم التأكد والإطمئنان الكامل من مصادرها وجودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى للحفاظ على الصحة العامة .

تجهيز معارض "أهلاً بالعيد" لتوفير السلع ومنتجات العيد المتنوعة بأسوان

ترأس اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الإجتماع الدورى للجنة الدائمة لضبط الأسعار وذلك بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ ، واللواء أيمن الشريف السكرتير العام ، فضلاً عن مديرى مديريات الجهات المختصة ، ورؤساء المراكز والمدن.


محافظ أسوان: تكثيف الحملات التفتيشية بالأسواق والمطاعم للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مدير مديرية التموين بالتنسيق المسبق من الآن لتحديد المخابز البلدية بكل مركز ومدينة بحيث يتم تشغيلها بكل منطقة سكنية ، ويستمر عملها طوال أيام أجازة عيد الفطر المبارك.

ويتكامل مع ذلك تشغيل المطاحن بكامل طاقتها لتوفير الدقيق اللازم للمخابز بما يساهم فى تلبية مطالب المواطنين وإحتياجاتهم من رغيف العيش بالشكل المطلوب. 

خلال عيد الفطر.. محافظ أسوان: غلق لمدة شهر للمحال المخالفة ونوبتجيات بالمديريات والوحدات المحلية

اسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت الليلة 25 رمضان؟ 5 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

محمد رمضان وياسمين صبري

ياسمين صبري: ألف مبروك يا ابني.. ومحمد رمضان يحرجها.. تفاصيل خلاف يشعل السوشيال ميديا

علامات ليلة القدر الصحيحة

ليلة 25 رمضان .. إزاي تعرف إن ليلة القدر نزلت عليك؟.. 10 علامات تدلك

معتمر

عيالي ومراتي سرقوا فلوسي.. معتمر يستغيث بمدير أمن الجيزة من أمام الكعبة

حالة الطقس

صيف مبكر.. انقلاب مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة| وهذا موعد الذروة

السلع التموينية

منحة عيد الفطر 2025 .. أسعار سلع الدعم الإضافي على بطاقات التموين

بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس غد الثلاثاء ودرجات الحرارة

بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس غد الثلاثاء ودرجات الحرارة المتوقعة

محمد رمضان

بعد خلافهما في حفل السحور.. ياسمين صبري تلغي متابعة محمد رمضان

ترشيحاتنا

أرشيفية

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025

صورة أرشيفية

الاحتلال: قصف أهداف في قواعد عسكرية سورية

أرشيفية

أيمن عبد الحميد يدعو لوضع ضوابط لحماية حقوق العملاء في التمويل العقاري

بالصور

بكيلو دقيق.. طريقة عمل كحك العيد بمذاق جيد ورائحة طيبة

طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق
طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق
طريقة عمل كحك العيد بالكيلو دقيق

معزوم على الفطار.. ظهور أسري لـ محمد صلاح مع شقيقته

محمد صلاح وشقيقته رباب
محمد صلاح وشقيقته رباب
محمد صلاح وشقيقته رباب

ياسمين صبري: ألف مبروك يا ابني.. ومحمد رمضان يحرجها.. تفاصيل خلاف يشعل السوشيال ميديا

محمد رمضان وياسمين صبري
محمد رمضان وياسمين صبري
محمد رمضان وياسمين صبري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد