قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: تدشين وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون وحقوق الإنسان
علامات ليلة القدر.. هل تحققت في الأيام الوترية الماضية؟
إعلامي يتغنى بأرقام محمد صلاح في تصفيات أفريقبا لكأس العالم..تفاصيل
إكسترا نيوز: إذاعة القرآن الكريم.. إرث إسلامي خالد
سوريا.. وصول ناقلات نفطية إلى ميناء بانياس
السيطرة على حريق محلات الأميرية بدون إصابات.. صور
مصدر بالآثار: حريق الأزبكية لم يؤثر على أي مبانٍ أثرية
وزيرة التنمية المحلية تتابع الاستعدادات الخاصة باحتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير
الحماية المدنية تجري عمليات التبريد في حريق مخزن المستلزمات الطبية بـ رمسيس
وزير دفاع الاحتلال يهدد حماس بدفع ثمن باهظ إذا لم تطلق سراح المحتجزين
مهاجم الأهلي يقترب من الرحيل ونجم الزمالك البديل
ترتيب مجموعة منتخب مصر قبل مواجهة سيراليون اليوم في تصفيات المونديال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إعلامي يتغنى بأرقام محمد صلاح في تصفيات أفريقبا لكأس العالم..تفاصيل

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

شارك الإعلامي أمير هشام منشوراً بشأن نجم ليفربول محمد صلاح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام :"محمد صلاح في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026:  

● لعب: 5 مباريات  
● سجل: 6 أهداف  
● صنع: 3 تمريرات حاسمة  
9 مساهمات تهديفية في 5 مباريات".

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يستعرض مهارات اللاعب الدولي محمد صلاح.

وشاركت صفحة منتخب مصر فيديو من مران منتخب مصر قبل مواجهة سيراليون، وعلقت عليه: “ العالم كله بيهتف بإسمى”

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن تدريباته استعداداً لمواجهة سيراليون والمقررة إقامتها، في التاسعة مساء غدا الثلاثاء ، بإستاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية، المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

بدأ مران منتخب مصر، بإحماءات ثم جمل فنية وتقسيمة تحت إشراف الجهاز الفني. 

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد ١٣ نقطة، يليه منتخبا بوركينا فاسو وسيراليون في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد ٨ نقاط، ثم غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد ٦ نقاط، بينما منتخب إثيوبيا خامسا برصيد ٣ نقاط، وأخيراً جيبوتي في المركز السادس و الأخير بنقطة واحدة.

محمد صلاح ليفربول الاهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر كانت أمس

هل ليلة القدر كانت أمس 25 رمضان أم ننتظر ليلتين؟.. 7 من 10 علامات ظهرت

زيادة الدعم في التموين

مفاجأة.. زيادة 500 جنيه لأصحاب هذه البطاقات التموينية في العيد

معتمر

عيالي ومراتي سرقوا فلوسي.. معتمر يستغيث بمدير أمن الجيزة من أمام الكعبة

الأعلى لتنظيم الإعلام

قرار عاجل من الأعلى للإعلام بشأن إعلان شركة بلبن المسيء لـ العبد

وزير التربية والتعليم

مدة إجازة عيد الفطر 2025 للمعلمين.. تفاصيل رسمية تحسم الجدل

محمد رمضان

بعد خلافهما في حفل السحور.. ياسمين صبري تلغي متابعة محمد رمضان

الدكتور مبروك عطية

بسبب شاكوش وسعد الصغير.. جامعة الأزهر تحيل الدكتور مبروك عطية إلى التحقيق

أسعار السجائر

تفاصيل أسعار السجائر بعد آخر زيادة رسمية | بكام العلبة الآن؟

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أئمة سبع دول بعد تدريبهم بأكاديمية الأزهر

مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من أئمة 7 دول بعد تدريبهم بأكاديمية الأزهر.. صور

موعد الإفطار اليوم

موعد الإفطار اليوم 25 رمضان.. لا تنسى دعاء الصائم مستجاب

دعاء ليلة القدر 25 رمضان

دعاء ليلة القدر 25 رمضان.. بـ3 كلمات يسخر الله لك الأرض ومن عليها

بالصور

طريقة عمل مهلبية العيد في البيت ..صور

طريقة عمل مهلبية العيد في البيت
طريقة عمل مهلبية العيد في البيت
طريقة عمل مهلبية العيد في البيت

طريقة عمل الكحك والبسكويت والبيتي فور على طريقة المحلات الشهيرة

طريقة عمل الكحك والبسكويت والبيتي فور على طريقة المحلات الشهيرة
طريقة عمل الكحك والبسكويت والبيتي فور على طريقة المحلات الشهيرة
طريقة عمل الكحك والبسكويت والبيتي فور على طريقة المحلات الشهيرة

فعال ومجرب.. علاج احتقان الحلق بسرعة وبدون مضاد حيوي

علاج احتقان الحلق بسرعة بدون مضاد حيوي باستخدام الأعشاب الطبيعية
علاج احتقان الحلق بسرعة بدون مضاد حيوي باستخدام الأعشاب الطبيعية
علاج احتقان الحلق بسرعة بدون مضاد حيوي باستخدام الأعشاب الطبيعية

10 فوائد لتناول الشاي بلبن ..كيف يعزز طاقتك؟

10فوائد لتناول الشاي بلبن
10فوائد لتناول الشاي بلبن
10فوائد لتناول الشاي بلبن

فيديو

سلوي عثمان

سلوي عثمان: عمرو سعد حنين ومكانشي عايز يضربني بالقلم في سيد الناس l فيديو

محمد رمضان وياسمين صبري

إنتي مجنونه ولا إيه.. أزمة بين محمد رمضان وياسمين صبري ووالدها يتدخل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد