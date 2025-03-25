إعلامي يتغنى بأرقام محمد صلاح في تصفيات أفريقبا لكأس العالم..تفاصيل

شارك الإعلامي أمير هشام منشوراً بشأن نجم ليفربول محمد صلاح عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام :"محمد صلاح في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026:

● لعب: 5 مباريات

● سجل: 6 أهداف

● صنع: 3 تمريرات حاسمة

9 مساهمات تهديفية في 5 مباريات".

وكانت قد نشرت الصفحة الرسمية لمنتخب مصر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيديو يستعرض مهارات اللاعب الدولي محمد صلاح.

وشاركت صفحة منتخب مصر فيديو من مران منتخب مصر قبل مواجهة سيراليون، وعلقت عليه: “ العالم كله بيهتف بإسمى”

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن تدريباته استعداداً لمواجهة سيراليون والمقررة إقامتها، في التاسعة مساء غدا الثلاثاء ، بإستاد القاهرة، ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات الإفريقية، المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦.

بدأ مران منتخب مصر، بإحماءات ثم جمل فنية وتقسيمة تحت إشراف الجهاز الفني.

ويتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد ١٣ نقطة، يليه منتخبا بوركينا فاسو وسيراليون في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد ٨ نقاط، ثم غينيا بيساو في المركز الرابع برصيد ٦ نقاط، بينما منتخب إثيوبيا خامسا برصيد ٣ نقاط، وأخيراً جيبوتي في المركز السادس و الأخير بنقطة واحدة.