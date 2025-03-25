محافظ بورسعيد: 11 ساحة لأداء صلاة العيد وحملات لضبط الأسواق

ترأس اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، اجتماعٱ موسعٱ، لاستعراض ومناقشة استعدادات محافظة بورسعيد بكافة قطاعاتها الخدمية و الحيوية، لاستقبال عيد الفطر المبارك.

وقدم المحافظ التهنئة لأبناء محافظة بورسعيد، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، متمنيٱ أن تحل هذه المناسبات على مصر و ابنائها كل خير و رخاء و محبة وسلام.

يأتي ذلك تنفيذٱ لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك، والعمل على تحقيق الانضباط والانتظام في مستوى الخدمات الحيوية، خاصة في فترات المواسم والأعياد،

تفعيل الشبكة الوطنية الموحدة خلال عطلات الاعياد

في بداية الاجتماع؛ شدد اللواء محب حبشي على تفعيل " الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة" بالديوان العام، و التواصل بينها و بين غرف العمليات والطوارئ بالأحياء و المديريات و القطاعات الخدمية، والعمل على مدار الـ (24) ساعة للتدخل السريع لحل أية مشكلة أو أزمة قد تحدث أثناء إجازة عيد الفطر.

محافظ بورسعيد يوجه التموين بمواصلة الحملات لضبط الأسواق

وفيما يتعلق باستعدادات القطاعات الخدمية و الحيوية، وجه المحافظ؛ مديرية التموين بتشديد الرقابة على الأسواق و المخابز والمنافذ التموينية بكافة أنحاء المحافظة والتأكد من توافر السلع الغذائية و الخبز خلال أجازة العيد، والتأكيد على تشغيل المخابز بكامل طاقتها، و عمل غرفة العمليات بالمديرية على مدار الساعة،

كما وجه محافظ بورسعيد مديرية الطب البيطري، برفع درجة الاستعدادات القصوى في محطة تسمين الماشية لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم خلال عيد الفطر.

محافظ بورسعيد يشدد على التصدى لظاهرة البناء المخالف

وشدد المحافظ؛ على استمرار جهود التصدي لظاهرة البناء المخالف خلال فترة عطلة عيد الفطر، مشددٱ على رؤساء الأحياء و بورفؤاد بالمسئولية الكاملة في هذا الملف و ورصد المخالفات من خلال وحدة المتغيرات المكانية.

محافظ بورسعيد يوجه بمتابعة مواقف السيارات خلال العيد

كما وجه اللواء محب حبشي، بتكثيف التواجد المروري خلال إجازة عيد الفطر، مع التشديد على المتابعة المستمرة والكاملة لمختلف مواقف سيارات السرفيس والأجرة على الخطوط الداخلية و الخارجية بين المحافظات لتحقيق الانضباط مع تكثيف الحملات المرورية والدوريات على الطرق العامة والميادين للتصدي للمخالفات المرورية، و تعزيز التواجد الأمني، وجاهزية الحماية المدنية لمواجهة الطوارئ

11 ساحة لأداء صلاة العيد

وفيما يتعلق بخطة عمل مديرية الأوقاف خلال عيد الفطر، فقد تم تخصيص عدد 11 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى المحافظة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وغرف العمليات بالمحافظة على مدار الساعة، لمتابعة أعمال النظافة، ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمساجد وساحات الصلاة، مع التأكيد على أئمة المساجد بالالتزام بكافة التعليمات الوزارية فيما يتعلق بالأماكن المخصصة لأداء شعائر صلاة العيد بالساحات المخصصة.

محافظ بورسعيد يشدد على رفع كفاءة معدات الجراج و متابعة شركة النظافة

وفي سياق متصل، وجه المحافظ، باستمرار رفع كفاءة المعدات والمركبات، بالجراح العمومي للمحافظة و جراجات الأحياء و بورفؤاد وضمان جاهزيتها، للعمل الخدمي على مستوى الأحياء ومدينة بورفؤاد.

واستعرض محافظ بورسعيد خطة عمل "الشركة المصرية البريطانية للنظافة" خلال عيد الفطر، مشددا على تكثيف جهودها للوصول لأعلى مستوى من النظافة خلال العيد .

كما تم التشديد على ضرورة الاستعداد الكامل لفترة الإجازات المقبلة وتوفير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، و تكثيف إجراءات تأمين المنشآت الحكومية، فضلا عن رفع كفاءة الحدائق والمتنزهات والأماكن السياحية والأثرية والشواطىء وتكثيف فرق الإنقاذ على الشواطئ خلال عطلة العيد، مع رفع درجة جاهزية المستشفيات وأطقم الإسعاف الصحية للتعامل مع أي طارئ قد يحدث .

وتطرق اللواء أ.ح محب حبشي، لأهمية تعزيز دور منظومة التحول الرقمي بمحافظة بورسعيد، وفي هذا الشأن وجه بالتنسيق بين الشبكة الوطنية للطوارىء و ادارة التحول الرقمي بالمحافظة لإعداد تصور حول عمل المراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة من خلال الاعتماد على استخدام الأنظمة التكنولوجية و تعزيز انهاء المعاملات الحكومية عبر المنظومة الرقمية .

حضر الاجتماع ؛ الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، و اللواء عمرو فكري السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد توفيق مساعد مدير أمن بورسعيد، و العميد مظهر الهيبان المستشار العسكري للمحافظة ، و رؤساء الأحياء و رئيس مدينة بورفؤاد، و ممثلي المديريات و الجهات الخدمية، وشرطة المرافق، وعدد من الجهات المختصة