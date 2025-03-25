أحمد العوضي عن فهد البطل: تريند واحد يوتيوب

شارك الفنان أحمد العوضي منشوراً جديد بشأن مسلسل فهد البطل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد العوضي :"بفضل الله

تريند واحد يوتيوب

ومازال التصدر حليفنا انا واخواتي ".

أعرب المؤلف محمود حمدان عن سعادته بتفاعل الجمهور، ونجاح مسلسل فهد البطل ، مؤكدًا أن المسلسل أصبح جزءًا من يوميات الكثيرين في المنازل والمقاهي والمحلات.

وأشار إلى أن الحلقات تواصل تصاعد الأحداث والإثارة، واعدًا المشاهدين بحلقة قوية الليلة.

وقال حمدان عبر «فيس بوك:"ومازال مسلسل فهد البطل رقم 1 على واتش ات إلى الآن بفضل الله، والأكثر مشاهدة في مصر وفي الخليج، ورقم ١ على منصة فيو ايضا.

وتابع "سعيد أن أغلب البيوت والمقاهي والمحلات فهد البطل بالنسبة لهم المسلسل الأساسي في يومهم، وعدناكم قبل رمضان أن جميع الحلقات هتكون قوية وده اللي حصل، واللي الجميع أشاد بيه الحمد لله، ملحوظة: حلقة النهاردة خطيرة".

وكان أعرب الفنان أحمد العوضي عن سعادته باستقبال الجمهور خله لال زيارته إلى منطقة إمبابة، حيث توافد الأهالي لاستقباله بحفاوة كبيرة، أثناء ذهابه لمشاهدة حلقة مسلسل فهد البطل.

ونشر عبر حسابه الرسمي ب"فيس بوك" قال فيه: "استقبال أسطوري من إخواتي في إمبابة.. أنتم على رأسي، وأنا ناجح بيكم، إخواتي العشق، الشارع قال فهد البطل".

فهد البطل يتصدر التريند

تصدر مسلسل فهد البطل تريند جوجل بعد عرض الحلقة 23 أمس والتى شهدت عديد من المفاجات التى تزيد من سخونة الأحداث.