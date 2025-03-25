وفد جامعة دمنهور يشارك في حفل الإفطار الرمضاني السنوي للوافدين

شارك وفد من جامعة دمنهور في حفل الإفطار السنوي للطلاب الوافدين الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أيمن فريد ـ القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الغني ـ رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بحضور عدد من رؤساء الجامعات وأمناء المجالس والسفراء والمستشارين و الملحقين الثقافيين وقيادات الوزارة والطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات.

جاء ذلك في إطار حرص جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور/ إلهامي ترابيس، على فتح أبوابها للطلاب الوافدين ومد جسور الروابط العلمية العميقة والفعالة بين مؤسسات التعليم في كل من الوطن العربي وأفريقيا ومختلف دول العالم.

خلال الحفل التقى الأستاذ الدكتور / محمد أيمن عاشور، بوفد جامعة دمنهور المشارك والذي ضم كل من الأستاذ الدكتورة / تيسير شادى ـ المدير التنفيذي لإدارة الوافدين، الدكتورة / شيماء حلمي ـ نائب المدير، الباحثة الوافدة / مأب عمر ـ ماجستير بكلية الصيدلة" دولة السودان"، و أكد الوزير دعمه الكامل لزيادة اعداد الطلاب الوافدين؛ من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لالتحاقهم.

من جانبه أعرب "رئيس جامعة دمنهور" عن سعادته بمشاركة وفد الجامعة في هذا الحفل، الذي يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز دورها كوجهة تعليمية متميزة للطلاب الوافدين، مؤكدا أن الطلاب الوافدين جسر للتعاون بين الثقافات، و يلعبون دورًا هامًا في تعزيز التعاون بين الثقافات المختلفة، مشيرًا إلى أن جامعة دمنهور تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الطلاب الوافدين وتسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الأكاديمية والإدارية لهم، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتهيئتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.

المدير التنفيذي للوافدين لجامعة دمنهور : حريصون على توفير بيئة تعليمية متميزة ومتكاملة للطلاب الوافدين ليكونوا جزء لا يتجزأ من المجتمع الأكاديمي.

خلال مشاركتها أكدت الأستاذ الدكتورة / تيسير شادي حرص إدارة جامعة دمنهور على توفير بيئة تعليمية متميزة ومتكاملة للطلاب الوافدين؛ ليكونوا جزء لا يتجزأ من المجتمع الأكاديمي للجامعة، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات والدعم في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الجامعة تسعى إلى تنظيم عدد من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية داخل الحرم الجامعي.

و أوضحت "شادي" أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشار خلال الحفل إلى التطوير الكبير الذي قامت به الوزارة لتحسين منظومة الخدمات الخاصة بالطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية من كل الجنسيات، وتسهيل إجراءات التقديم والتسجيل عبر منصة "ادرس فى مصر"، مؤكدًا الاستمرار في تقديم أفضل الفرص للطلاب الوافدين لتطوير مهاراتهم و إثراء مسيرتهم الأكاديمية، وتسيير كافة إجراءات التحاقهم، وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة.

و أضافت أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشار إلى أن ملف جذب الطلاب الوافدين يمثل أولوية في خطة عمل الوزارة، لتعزيز دور جمهورية مصر العربية كوجهة جاذبة للطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي تنفذ الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة لجعل مصر قبلة تعليمية فريدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، استثمارًا لما تتمتع به الجامعات المصرية من قدرات بشرية متميزة وخبرات أكاديمية وبحثية عريقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

خلال مشاركتهم التقى وفد جامعة دمنهور المشارك بوفود الجامعات الأخرى والطلاب الوافدين بها وحرصوا على إجراء حوارات ودية والتقاط الصور التذكارية.