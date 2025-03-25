قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: واشنطن طلبت من دمشق عدم تولي مقاتلين أجانب أي مناصب قيادية
وفاة القارئ حسن عوض الدشناوي بعد تعرضه لحادث أليم
موعد أذان المغرب.. لا تنس دعاء النبي عند الإفطار وبعده
عاجل| تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة يومين
بعد قرار وزير العمل.. أجر مضاعف لهؤلاء في إجازة عيد الفطر
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
اليوم.. إعلان نتائج طرح المرحلة التاسعة للمتقدمين على الأراضي الصناعية
موقف مصري إسباني مشترك بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
هل يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين؟.. مرصد الأزهر يجيب
ترامب: اختراق محادثاتي السرية وتسريبها في اليمن خلل
مفاجأة.. زيادة 500 جنيه لأصحاب هذه البطاقات التموينية في العيد
وزير الدفاع يوصى رجال الجيش الثاني بالحفاظ على الاستعداد القتالي العالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وفد جامعة دمنهور يشارك في حفل الإفطار الرمضاني السنوي للوافدين

حفل الإفطار الرمضاني السنوي للوافدين
حفل الإفطار الرمضاني السنوي للوافدين

شارك وفد من جامعة دمنهور في حفل الإفطار السنوي للطلاب الوافدين الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برعاية وحضور الدكتور محمد أيمن عاشور ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتور أيمن فريد ـ القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الغني ـ رئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين، بحضور عدد من رؤساء الجامعات وأمناء المجالس والسفراء والمستشارين و الملحقين الثقافيين وقيادات الوزارة والطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات.

جاء ذلك في إطار حرص جامعة دمنهور برئاسة الأستاذ الدكتور/ إلهامي ترابيس، على فتح أبوابها للطلاب الوافدين ومد جسور الروابط العلمية العميقة والفعالة بين مؤسسات التعليم في كل من الوطن العربي وأفريقيا ومختلف دول العالم.

خلال الحفل التقى الأستاذ الدكتور / محمد أيمن عاشور، بوفد جامعة دمنهور المشارك والذي ضم كل من الأستاذ الدكتورة / تيسير شادى ـ المدير التنفيذي لإدارة الوافدين، الدكتورة / شيماء حلمي ـ  نائب المدير،  الباحثة الوافدة / مأب عمر ـ ماجستير بكلية الصيدلة" دولة السودان"، و أكد الوزير دعمه الكامل لزيادة اعداد الطلاب الوافدين؛ من خلال تقديم كافة التسهيلات اللازمة لالتحاقهم.

من جانبه أعرب "رئيس جامعة دمنهور" عن سعادته بمشاركة وفد الجامعة في هذا الحفل، الذي يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعزيز دورها كوجهة تعليمية متميزة للطلاب الوافدين، مؤكدا أن الطلاب الوافدين جسر للتعاون بين الثقافات، و يلعبون دورًا هامًا في تعزيز التعاون بين الثقافات المختلفة، مشيرًا إلى أن جامعة دمنهور تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الطلاب الوافدين وتسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الأكاديمية والإدارية لهم، بما يسهم في تطوير مهاراتهم وتهيئتهم لمواكبة متطلبات سوق العمل.

المدير التنفيذي للوافدين لجامعة دمنهور : حريصون على توفير بيئة تعليمية متميزة ومتكاملة للطلاب الوافدين ليكونوا جزء لا يتجزأ من المجتمع الأكاديمي.

خلال مشاركتها أكدت الأستاذ الدكتورة / تيسير شادي حرص إدارة جامعة دمنهور على توفير بيئة تعليمية متميزة ومتكاملة للطلاب الوافدين؛ ليكونوا جزء لا يتجزأ من المجتمع الأكاديمي للجامعة، بالإضافة إلى تقديم كافة التسهيلات والدعم في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الجامعة تسعى إلى تنظيم عدد من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز القيم الإنسانية والاجتماعية داخل الحرم الجامعي.

و أوضحت "شادي" أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشار خلال الحفل إلى التطوير الكبير الذي قامت به الوزارة لتحسين منظومة الخدمات الخاصة بالطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية من كل الجنسيات، وتسهيل إجراءات التقديم والتسجيل عبر منصة "ادرس فى مصر"، مؤكدًا الاستمرار في تقديم أفضل الفرص للطلاب الوافدين لتطوير مهاراتهم و إثراء مسيرتهم الأكاديمية، وتسيير كافة إجراءات التحاقهم، وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة.

و أضافت أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أشار  إلى أن ملف جذب الطلاب الوافدين يمثل أولوية في خطة عمل الوزارة، لتعزيز دور جمهورية مصر العربية كوجهة جاذبة للطلاب الراغبين في الدراسة بالجامعات المصرية، لافتًا إلى أن وزارة التعليم العالي تنفذ الخطة الطموحة التي وضعتها الدولة لجعل مصر قبلة تعليمية فريدة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، استثمارًا لما تتمتع به الجامعات المصرية من قدرات بشرية متميزة وخبرات أكاديمية وبحثية عريقة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.

  خلال مشاركتهم التقى وفد جامعة دمنهور المشارك بوفود الجامعات الأخرى والطلاب الوافدين بها وحرصوا على إجراء حوارات ودية والتقاط الصور التذكارية.

جامعة دمنهور وزارة التعليم العالي وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر كانت أمس

هل ليلة القدر كانت أمس 25 رمضان أم ننتظر ليلتين؟.. 7 من 10 علامات ظهرت

رئيس الوزراء

عاجل| تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة يومين

زيادة الدعم في التموين

مفاجأة.. زيادة 500 جنيه لأصحاب هذه البطاقات التموينية في العيد

الأعلى لتنظيم الإعلام

قرار عاجل من الأعلى للإعلام بشأن إعلان شركة بلبن المسيء لـ العبد

وزير التربية والتعليم

مدة إجازة عيد الفطر 2025 للمعلمين.. تفاصيل رسمية تحسم الجدل

الدكتور مبروك عطية

بسبب شاكوش وسعد الصغير.. جامعة الأزهر تحيل الدكتور مبروك عطية إلى التحقيق

أسعار السجائر

تفاصيل أسعار السجائر بعد آخر زيادة رسمية | بكام العلبة الآن؟

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن محمد دياب بسبب الوشق المصري.. والأخير يرد :اي حاجه تضايقكم هعملها

بعد تداول صورته مع الوشق.. محمد دياب يرد على الإعلام العبري بتعليق ناري

بالصور

قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى 57357

قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى 57357
قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى 57357
قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى 57357

وزير الدفاع يوصى رجال الجيش الثاني بالحفاظ على الاستعداد القتالي العالي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

فوائد شرب الكاكاو.. مشروب يعزز صحة القلب والدماغ وله فوائد مذهلة

فوائد شرب الكاكاو
فوائد شرب الكاكاو
فوائد شرب الكاكاو

طريقة عمل مهلبية العيد في البيت ..صور

طريقة عمل مهلبية العيد في البيت
طريقة عمل مهلبية العيد في البيت
طريقة عمل مهلبية العيد في البيت

فيديو

قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى 57357

قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى 57357

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يوصى رجال الجيش الثاني بالحفاظ على الاستعداد القتالي العالي

حريق مخزن مستلزمات طبية

شاهد.. حريق مخزن مستلزمات طبية بجوار مبنى البريد في رمسيس بالقاهرة

سلوي عثمان

سلوي عثمان: عمرو سعد حنين و"مكنش" عايز يضربني بالقلم في سيد الناس l فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد