استدعاء 1.3 مليون سيارة فورد F-150 | لهذا السبب

أعلنت شركة فورد عن فتح تحقيق في سيارة فورد F-150 التي انتجت من موديلات 2015 حتي موديلات 2017، وجاء ذلك التحقيق بسبب عيب محتمل في ناقل الحركة.

استدعاء 1.3 مليون سيارة فورد

ويمكن لذلك العيب ان يجعل ناقل الحركة ينتقل بشكل غير متوقع إلى التروس الأدنى عندما تكون السيارة تسير بسرعة على الطريق السريع، مما قد يتسبب في قفل مفاجئ للعجلات الخلفية وفقدان السيطرة علي السيارة، ووصل عدد السيارة التي سيتم استدعاءها من فورد إلي 1270970 سيارة.

- تحقيقات سيارة فورد F-150

استدعاء 1.3 مليون سيارة فورد

لم تحصل فورد علي تقارير تفيد بوجود حوادث أو إصابات أو وفيات قد تكون مرتبطة بهذه المشكلة المحتملة.

زودت سيارة فورد F-150 من موديلات 2015 حتي موديل 2017 بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات بست سرعات من طراز فورد 6R80، وفي العام الماضي أصدرت فورد استدعاء لسيارة F-150 موديل 2014 المجهزة بناقل الحركة 6R80 بسبب مشكلة في البرنامج يمكن أن تتسبب في نقل ناقل الحركة بشكل غير متوقع إلى الترس الأول.

استدعاء 1.3 مليون سيارة فورد

وقامت فورد باستدعاء سيارات الدفع الرباعي الأخرى المزودة بناقل الحركة 6R80 بسبب نفس المشكلة.

ومن غير الواضح ما إذا كانت تحقيقات سيارات F-150 موديلات 2015 حتي موديل 2017 تتعلق بنفس المشكلة التي واجهتها السيارات السابقة المزودة بناقل الحركة 6R80، لكن المشكلات تبدو متشابهة.

- استدعاء سيارات فورد F-150

حولت فورد سيارة F-150 موديل 2018 للعمل بناقل حركة أوتوماتيك جديد مكون من 10 سرعات، تم تطويره بالاشتراك مع جنرال موتورز.

استدعاء 1.3 مليون سيارة فورد

لم تصدر فورد عمليات استدعاء لسياراتها المجهزة بناقل الحركة 10R، وتستخدم جنرال موتورز وفورد آليات تحكم مختلفة، لذلك فإن عملية الاستدعاء هذه غير مرتبطة باستدعاء سيارات فورد 6R80.

- تاريخ فورد في صناعة السيارات

استدعاء 1.3 مليون سيارة فورد

شركة فورد للسيارات المعروفة باسم فورد‏ هي شركة أمريكية متعددة الجنسيات لتصنيع السيارات، وأسسها هنري فورد في مدينة ديربورن في ولاية ميشيجان الأمريكية ولا تزال مقرات الشركة الأساسية في تلك المدينة.