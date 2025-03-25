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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظة الإسكندرية تنظم مائدة إفطار جماعي تضم آلاف السكندريين

أكبر مائدة إفطار رمضانية بالاسكندرية
أكبر مائدة إفطار رمضانية بالاسكندرية
أحمد بسيوني

نظمت محافظة الإسكندرية برئاسة الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية اليوم استعداداتها لمائدة الإفطار الجماعي التي تنظمها المحافظة للعاملين بالجهات التنفيذية والمديريات والشركات الخدمية بمحافظة الإسكندرية وذلك داخل حديقة انطونيادس التي تعد واحدة من المزارات السياحية الهامة بمحافظة الإسكندرية وذلك بعد الانتهاء من تطويرها في عهد الجمهورية الجديدة لتصبح متنفس طبيعي لأهالي الإسكندرية وزوارها، ويأتي هذا الإفطار تأكيداً على روح التعاون والمشاركة التي تضم العاملين بمختلف القطاعات الخدمية و التنفيذية بالمحافظة.


هذا وتُقدم محافظة الإسكندرية التهنئة لجميع المشاركين بالمائدة الرمضانية، بمناسبة شهر رمضان المبارك وحلول عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبات على الشعب المصري وأهالي المحافظة بالخير والبركة، وتتوجه المحافظة بالشكر  لجميع  منظمات المجتمع المدني و الجهات المشاركة في إقامة المائدة، مؤكدين على أن هذه المائدة تجسد روح التعاون والمشاركة والانتماء التي يتمتع بها العاملين القطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة.

كما أعربت قيادات المحافظة  عن تقديرها لجميع المتطوعين القائمين على تنظيم هذه المائدة الضخمة التي تضم ما يقرب من  ١٥ ألف شخص من العاملين بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بالمحافظة بالاضافة إلى أسر الشهداء وجمعيات ذوي الهمم، وتعد هذه المائدة هي الأكبر من نوعها في المحافظة ، متمنين تكرارها خلال الأعوام القادمة، كمبادرة إنسانية تعكس روح التعاون و المشاركة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

الاسكندرية افطار جماعي احمد خالد محافظ الاسكندرية انطونيادس

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